Ngày 3/9: Giá bạc trong nước duy trì đà tăng

Sáng nay, giá bạc trên thị trường thế giới giảm nhẹ. Trong nước, thời điểm hiện tại, các thương hiệu vẫn duy trì đà tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 3/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng cùng xu hướng tang cả chiều mua và bán, hiện niêm yết tại mức 1.521.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.555.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 15.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.523.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.560.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 14.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 3/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.521.000 1.555.000 1.523.000 1.560.000 1 kg 40.555.000 41.453.000 40.607.000 41.604.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.529.000 1.562.000 1.530.000 1.568.000 1 kg 40.761.000 41.665.000 40.803.000 41.816.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 3/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.821.000 1.877.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.559.879 50.053.208

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:21 sáng 3/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,927 USD/oune, giảm 0,336 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 2/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.239.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.244.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 10.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán so với phiên sáng 2/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:21 sáng 3/10/2025