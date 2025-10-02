Ngày 2/10: Giá bạc thế giới và trong nước bật tăng

Sau phiên điều chỉnh giảm, sáng nay, cả giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt bật tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 19:00 chiều 1/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.818.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.874.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 48.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 49.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 1/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng cùng xu hướng tăng, sáng nay (2/10) niêm yết ở mức 1.507.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.540.000 ở chiều bán ra, tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 1/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.509.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.546.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, cũng tăng 24.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sang 1/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 2/10/2025

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý 17:00 chiều 1/10/2025:

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:07:01 sáng 2/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,263 USD/oune, tăng 0,584 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 1/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.249.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.254.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 1/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:07:01 sáng 2/10/2025