Chứng khoán phái sinh ngày 2/10: VN30 đảo chiều, phe Short áp đảo

(TBTCO) - VN30-Index đảo chiều dưới áp lực chốt lời. Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 2/10 ghi nhận diễn biến tiêu cực của các hợp đồng tương lai VN30 khi đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng VN30F1M (mã 41I1FA000) kết phiên lùi 11,2 điểm (-0,60%) về 1.852,8 điểm, chênh lệch âm -7 điểm so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn xa hơn như VN30F2M (41I1FB000), VN30F1Q (41I1G3000) và VN30F2Q (VN30F2512) đều giảm từ 9 đến 11 điểm, thu hẹp khoảng chênh lệch âm xuống còn -8,9 đến -31 điểm.

Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường đạt hơn 245.000 hợp đồng, tăng 12,4% so với phiên trước, cho thấy các trader gia tăng vị thế đầu cơ ngắn hạn. Phe Short áp đảo trong phiên hôm nay.

Khối lượng mở (OI) ở hợp đồng VN30F1M tăng nhẹ lên 32.946, phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn được duy trì trong bối cảnh VN30 đang dao động sát vùng đỉnh cũ.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa giảm điểm

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index biến động rất mạnh. Nối tiếp đà hưng phấn từ phiên trước, VN30-Index mở cửa bật tăng gần 20 điểm ngay đầu phiên nhờ lực cầu mạnh ở nhóm ngân hàng, bán lẻ và bất động sản. MBB, LPB, VIC và VJC là những cổ phiếu tiêu biểu giữ chỉ số trong sắc xanh. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm dầu khí và công nghệ thông tin đã khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, lùi về sát mốc 1.875 điểm khi kết thúc phiên sáng.

Sang buổi chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng, thép và công nghệ thông tin khiến VN30 đảo chiều, mất toàn bộ thành quả trước đó. Đến cuối phiên, lực bán áp đảo khiến chỉ số lùi sâu dưới tham chiếu. Kết phiên, VN30-Index giảm 10,83 điểm xuống 1.859,80 điểm với 9 mã tăng và 20 mã giảm. Giá trị giao dịch đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, duy trì ở mức trung bình.

Dựa trên các tín hiệu kỹ thuật, chuyên gia từ VCBS cho rằng, VN30-Index tạo mẫu nến inverted hammer trên khung D1, phản ánh áp lực bán mạnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục đi ngang, cho thấy xu hướng thị trường chưa rõ ràng.