Chứng khoán phái sinh ngày 29/9: Phe Long chiếm ưu thế

(TBTCO) - Sắc xanh thắng thế trên thị trường phái sinh. Cổ phiếu VIC góp tới 12,39 điểm tăng trong tổng mức tăng 9,6 điểm của VN30-Index, giúp chỉ số cơ sở tăng giá.

Kết phiên 29/9, hợp đồng tương lai VN30 tháng 10/2025 (mã 41I1FA000) tăng 15,5 điểm (+0,83%) lên 1.855,2 điểm, thu hẹp một phần nhịp điều chỉnh trước đó. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai với chỉ số cơ sở VN30-Index ở mức âm 7,03 điểm. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000 tiếp tục duy trì mức chênh lệch âm, dao động từ -11,23 đến -33,03 điểm.

Theo chuyên gia từ SHS, khối lượng khớp lệnh hợp đồng tương lai tăng 9,69% so với phiên liền trước. Điều này phản ánh hoạt động gia tăng vị thế đầu cơ, song vẫn gắn với mục tiêu phòng ngừa rủi ro khi VN30 tiến sát vùng đỉnh cũ. Khối lượng hợp đồng mở (OI) hợp đồng 41I1FA000 đạt 38.383 hợp đồng, tăng nhẹ so với phiên trước, cho thấy vị thế nắm giữ tiếp tục được củng cố.

Hợp đồng tương lai các kỳ hạn đồng loạt tăng giá - Nguồn: Tổng hợp

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mở cửa giảm nhẹ gần 8 điểm về sát vùng hỗ trợ 1.840 điểm do áp lực từ nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup (VIC, VHM) bật tăng trên 6% giúp chỉ số nhanh chóng đảo chiều, có lúc vượt 1.870 điểm

Lực cầu lan tỏa sang nhóm ngân hàng và thép giữ nhịp tăng trong phiên sáng. Sang phiên chiều, VN30 lùi dần về quanh 1.860 điểm, trạng thái phân hóa thể hiện rõ khi nhóm bán lẻ, ngân hàng và công nghệ vẫn chịu áp lực bán.

Kết phiên, VN30-Index tăng 9,58 điểm (+0,52%) lên 1.862,23 điểm với 10 mã tăng và 18 mã giảm. Thanh khoản đạt khoảng 12.700 tỷ đồng, nhỉnh hơn trung bình 10 phiên gần đây. Dù số lượng mã giảm giá áp đảo, sắc xanh vẫn thắng thế nhờ “trụ cột” quen thuộc là cổ phiếu nhà Vingroup.

Đến cuối phiên, cổ phiếu VIC đóng góp tới 12,39 điểm tăng trong tổng mức tăng gần 9,6 điểm của riêng VN30-Index. Quy mô vốn hoá của Vingroup đã vượt 670.500 tỷ đồng, nới rộng khoảng cách với mức vốn hoá "anh cả" của ngành ngân hàng là Vietcombank. Liên tục nhiều phiên gần đây, VIC đóng vai trò lực đỡ chính kéo chỉ số chung đi lên.

Theo ông Lương Khải Vũ, chuyên gia phân tích từ VCBS, VN30-Index đóng cửa tạo nến xanh thân ngắn bật từ đường MA20. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD histogram đều đã tạo đáy và đi ngang tích lũy. Xu hướng ngắn hạn vẫn thiên về tích lũy, vùng hỗ trợ gần quanh 1.845 điểm, kháng cự gần tại 1.870 điểm.