Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Phiên chốt NAV giằng co, hợp đồng tương lai biến động trái chiều

(TBTCO) - Áp lực chốt lời khi tiến sát vùng đỉnh cũ khiến chỉ số cơ sở VN30-Index chưa thể bứt lên. Các hợp đồng tương lai biến động trái chiều.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 30/9 ghi nhận biến động trái chiều của các hợp đồng tương lai chỉ số VN30, đồng thời phản ánh trạng thái giằng co mạnh khi thị trường bước vào thời điểm chốt quý III/2025 trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 10/2025 (VN30F1M - mã 41I1FA000) đóng cửa tại 1.854,4 điểm, giảm 0,8 điểm (-0,04%) so với tham chiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt gần 296 nghìn hợp đồng và khối lượng mở (OI) ở mức 37.724 hợp đồng. Ở chiều ngược lại, hợp đồng VN30F2M (mã 41I1FB000) ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi tăng 2,6 điểm (+0,14%) lên 1.853,6 điểm. VN30F1Q (mã 41I1G3000) cũng nhích nhẹ 0,8 điểm (+0,04%) lên 1.830 điểm. Trong khi, ở kỳ hạn xa hơn, VN30F2Q (mã VN30F2512) giảm 3,7 điểm (-0,20%) còn 1.847,3 điểm.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 10,1% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các "trader" tiếp tục gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30-Index biến động mạnh, phản ánh ưu tiên cho hoạt động phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index đang hướng đến vùng đỉnh cũ. Chuyên gia từ SHS kỳ vọng, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1FA000 vẫn tích lũy với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.845 điểm.

Giá hợp đồng tương lai biến động trái chiều dù chỉ số cơ sở VN30-Index nhích tăng - Nguồn: Tổng hợp

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch chốt quý III giằng co và liên tục đảo chiều. VN30-Index mở cửa tăng 5 điểm nhờ lực cầu từ nhóm ngân hàng, bán lẻ và bất động sản. Nhóm cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh với VRE tăng trần, VIC và VHM đồng loạt tăng gần 4%, đưa chỉ số có lúc vọt 20 điểm lên sát vùng đỉnh cũ 1.880 điểm.

Đến giữa phiên, lực cầu tích cực không duy trì được lâu. Các cổ phiếu ngành ngân hàng như VPB, SSB và CTG đều giảm mạnh kéo theo các nhóm ngành khác như sản xuất thép và công nghệ thông tin. Theo ông Lương Khải Vũ, chuyên gia phân tích Chứng khoán VCBS, thanh khoản phiên sáng tăng nhẹ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn. Thực tế, khi bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch với khối lượng bán lớn tập trung ở các cổ phiếu ngành ngân hàng, sản xuất thép và công nghệ thông tin khiến VN30-Index giảm mạnh 10 điểm về sát vùng hỗ trợ 1.850.

Đến nửa cuối phiên, thị trường chung lại đảo chiều nhờ lực cầu đến từ một số cổ phiếu ngân hàng như LPB và chứng khoán như SSI. Nhờ vậy, đến kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại vùng 1.863,13, tăng 0,9 điểm với 12 mã tăng và 16 mã giảm. Giá trị giao dịch tăng nhẹ lên gần 15.063 tỷ đồng, chiếm khoảng 47% tổng giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM.

“VN30-Index kết phiên đóng nến DOJI sát vùng đỉnh cũ cùng khối lượng tăng nhẹ cho thấy áp lực bán ngắn hạn vẫn rất mạnh và chưa có dấu hiệu suy giảm. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đều đang trong vùng tích luỹ và chưa cho thấy dấu hiệu đảo”, chuyên gia từ VCBS đưa ra nhận định dựa trên các tín hiệu kỹ thuật.

Chỉ số VN30 dù chỉ nhích nhẹ nhưng vẫn là điểm sáng so với mặt bằng chung. VN-Index cuối phiên giảm 4,78 điểm (-0,29%) về mức 1.661,7 điểm. Nhìn lại quý III vừa qua, VN30-Index tăng tổng cộng 21,1% so với quí II/2025, cao hơn mức tăng 20,76% của toàn sàn HOSE. Mức tăng giá tích cực, thanh khoản đột biến của toàn thị trường có sự đóng góp vượt trội của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo chuyên gia từ SHS, VN-INDEX đang tích lũy trong biên độ hẹp và sẽ cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh. Cú hích này xảy ra mới có thể kỳ vọng chỉ số có thể vượt lên xu hướng tích lũy hình thành trong hơn một tháng qua.