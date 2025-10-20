Ngành quỹ đầu tư chứng khoán còn nhiều dư địa để phát triển

(TBTCO) - Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, nên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Ngày 17/10/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”.

Ngành quỹ góp phần tích cực vào sự phát triển của thị trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trong bức tranh toàn cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho tăng trưởng kinh tế, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Trong tiến trình phát triển của TTCK, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của TTCK. “Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia... tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, nên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển” - Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngày 8/10 vừa qua, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh: “Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho TTCK, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp, tăng trưởng, bền vững”.

Các quỹ đầu tư sẽ phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả hơn

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải đã giới thiệu một số nội dung chính về Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; định hướng chính sách trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã lắng nghe các đại biểu đến từ các công ty quản lý quỹ hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam phân tích chuyên sâu về cơ hội và những thách thức, kinh nghiệm quốc tế, cũng như đề xuất, kiến nghị để ngành quỹ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy vai trò ngành quỹ để thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp “Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng, ngành quỹ đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đổi mới và hội nhập. Việc thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là yếu tố then chốt để ngành quỹ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối nguồn vốn và phát triển TTCK bền vững, thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Bên cạnh đó, phiên thảo luận dưới sự điều hành của ông Bùi Hoàng Hải với sự tham dự của các đại biểu đến từ các công ty quản lý quỹ, Ngân hàng HSBC đã trao đổi, thảo luận sâu hơn về phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, chính sách thuế đối với hoạt động quỹ…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, những ý kiến tại hội nghị đã khẳng định sự cần thiết phải phát triển ngành quỹ đầu tư đầu tư chứng khoán, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư vào TTCK thông qua các loại hình quỹ để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư gián tiếp đang phát huy hiệu quả thời gian qua.

Tại hội nghị, Bộ trưởng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu; quyết liệt triển khai nội dung Công điện số 192/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác nâng hạng, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, phát triển TTCK Việt Nam ngày càng hiện đại, bền vững.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý hướng dẫn hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình hoạt động nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân. Tập trung chiến lược cho phát triển các nhà đầu tư tổ chức thông qua: mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư, các bộ chỉ số chứng khoán và sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư; đa dạng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho các công ty quản lý quỹ thành lập các quỹ đầu tư mới; và xem xét đề xuất chính sách thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, ngành Chứng khoán tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam thu hút vốn đầu tư gián tiếp.

“Tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp về quỹ đầu tư chứng khoán. Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án Đào tạo nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư cá nhân thay đổi thói quen tự đầu tư sang đầu tư thông qua quỹ đầu tư chuyên nghiệp, từ đầu cơ sang đầu tư dài hạn, ổn định” - Bộ trưởng nhấn mạnh.