(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh khi đà tăng của thị trường cơ sở lan toả. Các hợp đồng tương lai các kỳ hạn đồng loạt tăng trong phiên hôm nay.

Phiên giao dịch đầu tháng 10 trên thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận sự hồi phục đồng loạt của các hợp đồng tương lai (VN30), Tuy nhiên, thanh khoản lại giảm khá so với bình quân thời gian gần đây. Trên thị trường cơ sở, VN30-Index duy trì đà tăng nhưng dòng tiền thận trọng thể hiện qua giá trị khớp lệnh thấp.

Kết phiên 1/10, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn vào tháng 10 (VN30F1M, mã 41I1FA000), tăng 9,6 điểm (+0,52%) lên 1.864 điểm. Mức tăng trên giúp thu hẹp chênh lệch âm còn -6,63 điểm so với chỉ số VN30-Index. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000 cũng đều thu hẹp chênh lệch âm, dao động từ -8,63 đến -32,63 điểm, thấp hơn so với chỉ số cơ sở.

Khối lượng khớp lệnh trên toàn thị trường đạt hơn 218.000 hợp đồng, giảm 26,4% so với phiên liền trước. Khối lượng mở (OI) hợp đồng VN30F1M ở mức 32.788.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, diễn biến này phản ánh tâm lý lạc quan hơn của các "trader" về xu hướng của VN30-Index. Nhà đầu tư giảm bớt các vị thế đầu cơ ngắn hạn và ưu tiên phòng ngừa rủi ro. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1FA000 vẫn tích lũy với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.845 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index nối tiếp đà tăng từ cuối quý III/2025 khi đóng cửa tại 1.870,63 điểm, tăng 7,5 điểm so với tham chiếu, với 22 mã tăng và 6 mã giảm. Thanh khoản giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Ở thời điểm mở cửa với mức tăng khoảng 5 điểm nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng (STB, LPB, TPB tăng 2-3%). Nhóm Vingroup tiếp tục đóng góp điểm tăng tích cực với cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng sát trần. Trong phiên sáng, thanh khoản nhích nhẹ so với trung bình 10 phiên, cho thấy dòng tiền bắt đầu quay trở lại. Bước sang buổi chiều, lực cầu bất ngờ gia tăng ở VNM và STB giúp VN30-Index có lúc tăng gần 15 điểm, áp sát vùng kháng cự cũ 1.880 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền phân hóa rõ rệt khi nhóm bất động sản giảm tốc sau nhiều phiên tăng.

Theo ông Lương Khải Vũ, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Vietcombank, chỉ số VN30-Index đóng cửa với mẫu nến spinning top kèm thanh khoản suy giảm, đang cho thấy tâm lý lưỡng lự và thận trọng. Các chỉ báo RSI và MACD histogram đều đi ngang tích lũy sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng và chưa mở vị thế mới trong phiên kế tiếp theo.