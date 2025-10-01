(TBTCO) - Chính phủ nên dành một tỷ lệ nhất định từ khoản thu thuế phòng vệ thương mại (hiện khoảng 1.300 tỷ đồng) để hỗ trợ kinh phí bảo vệ thương hiệu cho nông dân và sản phẩm trong nước, vì từng người nông dân không thể tự chi trả cho việc này.

Đó là thông tin tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương tổ chức ngày 1/10/2025.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, các giải pháp để đưa các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế, trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Bộ Công thương đã và đang triển khai để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế. Đến nay, hàng nghìn sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa và đưa lên sàn thương mại điện tử, nâng cao uy tín và niềm tin người tiêu dùng. Bộ cũng đã kết nối logistics và thanh toán, để xây dựng giải pháp giảm chi phí vận chuyển, mở rộng dịch vụ giao hàng quốc tế, bảo đảm thanh toán an toàn.

Hỗ trợ kinh phí bảo vệ thương hiệu cho nông dân và sản phẩm trong nước. Ảnh TL

Xác định lĩnh vực nông nghiệp, nông lâm thuỷ hải sản là lĩnh vực ưu tiên tìm kiếm thị trường, do đó trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công thương đều dành từ 20-25% kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Chỉ tính riêng năm 2024, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Bộ Công thương đã hướng dẫn triển khai 26 đề án cho nông sản và các mặt hàng nông sản, với ngân sách hỗ trợ hơn 26,5 tỷ đồng (chiếm gần 22% tổng kinh phí chương trình).

Bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông tin thêm, Bộ Công thương không chỉ cung cấp thông tin mà còn trực tiếp xuống địa phương, tổ chức các buổi livestream bán hàng để hỗ trợ nông dân.

Về vấn đề hàng giả, hàng nhái, đại diện Cục Phòng vệ thương mại coi đây là một "cuộc chiến" đòi hỏi chi phí và công sức lớn. Biện pháp duy nhất để bảo vệ và đấu tranh là đăng ký bảo hộ sản phẩm. Cái khó hiện nay là sản phẩm OCOP còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết.

