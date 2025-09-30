Cải cách đồng bộ đưa Việt Nam tiến gần tới ngưỡng nâng hạng thị trường

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến gần hơn tới ngưỡng nâng hạng thị trường chứng khoán, trong bối cảnh hàng loạt cải cách về pháp lý, minh bạch thông tin và khả năng tiếp cận vốn được triển khai đồng bộ. Những nỗ lực này thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng thị trường và đáp ứng các tiêu chí quốc tế.

Khả năng Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian tới đang được giới chuyên gia đánh giá cao, trong bối cảnh Chính phủ liên tục triển khai các cải cách quan trọng nhằm đáp ứng tiêu chí quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), những bước đi từ hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện cơ chế công bố thông tin cho đến mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài đều cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao chất lượng thị trường vốn. Đây không chỉ là điều kiện cần để tiệm cận chuẩn mực nâng hạng, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, bà Nga cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hội đồng tư vấn của FTSE Russell – cơ quan sẽ tham khảo ý kiến trực tiếp từ cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu về khả năng tiếp cận, mức độ minh bạch và chất lượng của thị trường Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

"Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào tháng 10 tới. Nếu Việt Nam được nâng hạng, điều này không chỉ dừng lại ở việc thay đổi tên gọi, mà còn là sự khẳng định uy tín của thị trường chứng khoán và nâng cao hình ảnh quốc gia trên bản đồ tài chính quốc tế" - bà Nga cho biết.

Đồng quan điểm, ông Huang Bo - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) cho rằng, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã kiên trì đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo chuẩn của cả FTSE Russell và MSCI. Theo ông, kịch bản FTSE đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi có khả năng hiện thực hóa cao hơn trong ngắn hạn.

"Nếu điều này diễn ra, tác động sẽ rất đa chiều. Trước hết, đây là sự công nhận quốc tế đối với những cải cách mà Việt Nam đã tiến hành nhằm gia tăng tính minh bạch, cải thiện cơ chế vận hành và nâng cao khả năng tiếp cận vốn" – ông Huang Bo nhận định.

Cùng với đó, một tác động đáng chú ý khác, theo ông Huang Bo là khả năng thu hút dòng vốn thụ động từ các quỹ chỉ số. Khi được nâng hạng, các quỹ mô phỏng cấu trúc thị trường mới nổi sẽ phải bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào danh mục đầu tư.

"Dù con số ban đầu có thể chưa quá lớn, nhưng nó sẽ mở ra cơ hội quan trọng để thị trường dần hấp thụ dòng vốn chủ động từ các quỹ quản lý tích cực. Khi thanh khoản cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế gia tăng, dòng vốn này có thể chảy vào mạnh mẽ hơn, tạo động lực phát triển bền vững cho thị trường" - ông Huang Bo đánh giá.

Ngoài dòng vốn, việc nâng hạng còn giúp cải thiện định giá chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi vị thế quốc gia được khẳng định, sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng lên; đồng thời buộc các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao chuẩn mực quản trị, minh bạch tài chính và đẩy nhanh các kế hoạch huy động vốn, đặc biệt là qua các đợt IPO.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, nâng hạng chỉ là một trong nhiều điều kiện cần thiết. Thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có thể tận dụng tối đa cơ hội khi tiếp tục kiên định cải cách, duy trì ổn định vĩ mô, bảo đảm minh bạch và nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết. Nâng hạng vì thế không chỉ là cánh cửa mở ra dòng vốn quốc tế, mà còn là phép thử cho năng lực cải cách dài hạn và sự trưởng thành của thị trường vốn Việt Nam./.