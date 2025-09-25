Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Nâng hạng là cột mốc trên hành trình dài

Chia sẻ về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam VWAS 2025 chiều ngày 25/9/2025, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, câu chuyện nâng hạng ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của các định chế tài chính toàn cầu đối với Việt Nam trong chuyến công tác châu Âu vừa qua.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Ảnh: Đức Minh

Đã có gần 200 nhà đầu tư tổ chức tham dự tại diễn đàn xúc tiến đầu tư ở London, phần lớn đại diện các công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Bên lề diễn đàn, gần 100 phiên tiếp xúc trực tiếp giữa nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam được sắp xếp, cho thấy mối quan tâm thực chất đối với cơ hội tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã làm việc trực tiếp với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và FTSE Russell về câu chuyện nâng hạng. Phía LSE và FTSE đánh giá chưa quốc gia nào có sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan Chính phủ vào công việc thực thi cải cách thị trường nhằm tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư trên thị trường.

"Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) một năm qua hứa làm nhiều điều, đều làm đúng thời hạn. Những gì chưa làm được đều có lộ trình mang tính chính trị cao nhất để thực thi. FTSE tin tưởng vào công cuộc cải cách của chúng ta. Việc người đứng đầu các cơ quan Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thị trường tham gia đối thoại trực tiếp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao", ông Hải cho hay.

Dù vậy, ông Hải nhấn mạnh, nâng hạng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao hiệu quả của thị trường chứng khoán trong huy động và phân bổ vốn. Nâng hạng là một cột mốc trên hành trình dài, chứ không phải đích đến. Phó Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh phần lớn cải cách gần đây, từ hoàn thiện pháp lý, nâng cấp hạ tầng đến tăng chuẩn minh bạch đều hướng tới cải thiện trải nghiệm nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức.

Một trong những cấu phần kỹ thuật then chốt đang được đẩy nhanh là cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Việt Nam đã có cơ sở pháp lý và hạ tầng kỹ thuật cần thiết, các cấu phần liên quan đã được tích hợp vào hệ thống. VSDC sẽ thành lập công ty con vận hành CCP.

Cùng với đó, tái cấu trúc cơ cấu nhà đầu tư đã được định hướng trong Đề án vừa ban hành theo hướng nâng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức. Tỷ trọng tổ chức cao hơn sẽ giúp thị trường bớt biến động. UBCKNN đồng thời thúc đẩy đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ cố vấn tài chính như xem xét chứng chỉ hành nghề, công nhận năng lực đối với cố vấn, coi đây là lực lượng quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện biến số, xây dựng danh mục, quản trị rủi ro.

Đánh giá về nguồn hàng hóa trên thị trường chứng khoán, ông Hải cũng nhấn mạnh số lượng doanh nghiệp và mã chứng khoán trên sàn chứng khoán Việt Nam không hề ít với hơn 1.600 doanh nghiệp trên ba sàn (bao gồm cả UPCoM), cùng hàng trăm mã trái phiếu Chính phủ và khoảng 1.000 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang lưu hành. Tuy nhiên, điểm còn thiếu là cấu trúc sản phẩm với độ đa dạng chưa tương xứng so với quy mô và vị thế ngày càng lớn của thị trường.

Vừa qua, Nghị định 245/2025 NĐ-CP ban hành đã rút ngắn quy trình IPO và niêm yết, qua đó giảm thời gian “khóa” sau chào bán, qua đó tăng tính thanh khoản sớm cho cổ phiếu mới. Trước đây, nhiều quỹ , nhất là quỹ ngoại, không thể giải ngân vào doanh nghiệp chưa niêm yết do yêu cầu thanh khoản, quy định mới trên giải bài toán đó. Động lực IPO đang quay lại, thể hiện qua một số thương vụ gần đây được đặt mua vượt mạnh. Đây là những tín hiệu tích cực cho nguồn hàng mới của thị trường.

Về trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính và UBCKNN đang hoàn thiện khuôn khổ để sớm đưa ra các sản phẩm mới. Về quỹ đầu tư và chỉ số, ông Hải cho biết các bộ quy tắc chỉ số mới đang được ban hành theo hướng linh hoạt, mở, tạo điều kiện để công ty quản lý quỹ và thành viên thị trường đề xuất chỉ số. Gần nhất, VNX đã ký Biên bản ghi nhớ với FTSE Russell để xây dựng, phát triển bộ chỉ số mới, qua đó tạo nền tảng cho các ETF theo dõi nhiều chỉ số chuyên biệt.