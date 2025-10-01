Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Chiều nay (1/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện, tiếp tục rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nền nếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trơn tru, thông suốt, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý, thụ động giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, với những nhiệm vụ rất cụ thể đối với Đảng ủy Chính phủ, đặc biệt là rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở.

Theo Thủ tướng, sau 3 tháng triển khai (từ ngày 1/7), việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sáng tạo của các cấp, các ngành và địa phương.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực với trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỉ lệ đúng hạn đạt trên 91%, hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng; nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại, như vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; một số nơi số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ; những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc…

Một số văn bản hướng dẫn còn chậm; nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực...; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc còn đang tồn tại. Cùng với đó, làm rõ vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất tháo gỡ, cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15/10/2025; đánh giá kỹ lưỡng, chính xác thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức.

Đồng thời, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đánh giá về tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng cho rằng, nhiều thủ tục liên thông chưa vận hành trôi chảy, như thủ tục phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm; đề nghị các đại biểu nêu hướng giải quyết để đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò kiến tạo phát triển của cấp cơ sở./.