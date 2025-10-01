Tổng công ty IDICO bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 298/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty IDICO - CTCP (mã Ck: IDC) do vi phạm công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Tổng công ty IDICO bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

IDC không công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tại chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán.

IDC CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thuê lại văn phòng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc phê duyệt đề án thành lập, thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty; dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang;.

Tổng công ty này còn CBTT không đúng thời hạn cho HNX tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 06 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

IDICO hoạt động kinh doanh ngành bất động sản khu công nghiệp. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, IDC cũng bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này không trình bày đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan tại Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2023, 2024, 06 tháng đầu năm 2025; trình bày thiếu Quyết định số 11/QĐ-TCT ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO tại mục II.5 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.763 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt gần 416 tỷ đồng, giảm 28,8%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.556,7 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 833 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.918 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.596 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 1.040 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ, IDICO mới chỉ hoàn thành 40% mục tiêu cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IDC đang được giao dịch quanh mức giá 38.800 đồng/cổ phiếu./.