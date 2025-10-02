(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (“VIMICO”) tổ chức Phiên chào giá rộng rãi mua thử nghiệm Tinh quặng đồng (“TQ Cu”) từ nguồn nhập khẩu để tinh luyện sản xuất Đồng Cathode tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

Kính mời quý khách hàng có khả năng cung cấp TQ Cu từ nguồn nhập khẩu đến nhận Hồ sơ mời chào giá (“HSMCG”) và nộp Hồ sơ chào giá (“HSCG”) chào bán/cung cấp TQ Cu, VIMICO chào mua tại phiên chào giá này;

Thông tin về thời gian tổ chức chào giá như sau:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá (“HSMCG”): Phát miễn phí cho Khách hàng quan tâm từ 08h00’ ngày 22/09/2025 đến 11h00’ ngày 13/10/2025 (trừ ngày nghỉ lế, nghỉ thứ 7, chủ nhật). Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận HSMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình Căn cước (hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) còn giá trị và phù hợp với Giấy giới thiệu của tổ chức cử đại diện. Khách hàng có nhu cầu nhận HSMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh để được hỗ trợ, hướng dẫn.

- Địa điểm phát HSMCG: Tại trụ sở chính VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Thời điểm hết hạn nộp HSCG (đóng chào giá): 13h30’ ngày 13/10/2025.

- Thời điểm mở Hồ sơ chào giá: 14h00’ ngày 13/10/2025.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết tại Hồ sơ mời chào giá.

Quý Khách hàng cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh

Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333.