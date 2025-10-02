Chính phủ Mỹ từng đóng cửa trên 20 lần, thị trường chứng khoán phản ứng ra sao?

(TBTCO) - Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 2/10, bất chấp việc Chính phủ nước này chính thức bước vào ngày đầu tiên đóng cửa.

Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10/2025 và cũng là ngày đầu tiên chính phủ Mỹ bước vào giai đoạn đóng cửa một phần. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq 100 tăng 0,5% và Dow Jones tăng 43 điểm. Nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe dẫn dắt đà tăng với các mã Eli Lilly (+8,2%), AbbVie (+5,5%), Moderna (+6,8%) và Regeneron (+6,7%). Phản ứng của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán - hàn thử biểu của nền kinh tế dường như cho thấy kỳ vọng tác động kinh tế sẽ không quá lớn và tình trạng bế tắc ngân sách sớm được tháo gỡ.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kể từ năm 1976 đến nay, Mỹ đã có 22 lần Chính phủ phải đóng cửa, bao gồm lần đóng cửa hồi tháng 9/2018 chỉ diễn ra rất nhanh trong ngày. Trong các giai đoạn này, chỉ số S&P 500 có xác suất tăng khoảng 60% với mức biến động trung bình đạt +0,57%.

Phản ứng của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán cho thấy kỳ vọng tác động kinh tế sẽ không quá lớn.

“Diễn biến trong quá khứ cho thấy các tác động tiêu cực trong ngắn hạn thường xảy ra nhưng không quá lớn. Thị trường chứng khoán thường nhanh chóng quay trở lại đà tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng Chính phủ Mỹ sớm hoạt động trở lại” - chuyên gia phân tích của Yuanta Việt Nam nhận định.

Trong 25 năm lịch sử hoạt động của thị trường Việt Nam, Chính phủ Mỹ cũng đã trải qua 3 lần đóng cửa. Hai lần trong số đó, VN-Index tăng +1,49% (giai đoạn 1/10/2013 - 17/10/2013) và +2,39% (giai đoạn 20/1/2018 - 22/1/2018).

Mở cửa phiên sáng nay (2/10), VN-Index cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi sắc xanh áp đảo.

Thống kê diễn biến S&P 500 và VN-Index trong giai đoạn Chính phủ Mỹ đóng cửa. Nguồn: Yuanta Việt Nam

Đáng chú ý là hệ luỵ từ việc đóng cửa Chính phủ khiến Cục Thống kê Lao động công bố báo cáo việc làm hàng tháng vào thứ Sáu tuần này, trong khi đây là một trong các dữ liệu kinh tế quan trọng. Cập nhật mới nhất cho thấy cơ quan trên đã xác nhận sẽ không công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 trong tuần này do việc đóng cửa.

Dữ liệu việc làm trong khu vực tư nhân ngày 1/10 từ công ty cung cấp bảng lương ADP cho thấy, khu vực tư nhân Mỹ giảm 32.000 việc làm trong tháng 9/2025. Điều này phản ánh thị trường lao động đang hạ nhiệt, còn sản xuất công nghiệp tiếp tục suy giảm tháng thứ bảy liên tiếp./.