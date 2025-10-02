Chính phủ Mỹ từng đóng cửa trên 20 lần, thị trường chứng khoán phản ứng ra sao?

Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10/2025 và cũng là ngày đầu tiên chính phủ Mỹ bước vào giai đoạn đóng cửa một phần. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq 100 tăng 0,5% và Dow Jones tăng 43 điểm. Nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe dẫn dắt đà tăng với các mã Eli Lilly (+8,2%), AbbVie (+5,5%), Moderna (+6,8%) và Regeneron (+6,7%). Phản ứng của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán - hàn thử biểu của nền kinh tế dường như cho thấy kỳ vọng tác động kinh tế sẽ không quá lớn và tình trạng bế tắc ngân sách sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, kể từ năm 1976 đến nay, Mỹ đã có 22 lần Chính phủ phải đóng cửa, bao gồm lần đóng cửa hồi tháng 9/2018 chỉ diễn ra rất nhanh trong ngày. Trong các giai đoạn này, chỉ số S&P 500 có xác suất tăng khoảng 60% với mức biến động trung bình đạt +0,57%.
|Phản ứng của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán cho thấy kỳ vọng tác động kinh tế sẽ không quá lớn.
“Diễn biến trong quá khứ cho thấy các tác động tiêu cực trong ngắn hạn thường xảy ra nhưng không quá lớn. Thị trường chứng khoán thường nhanh chóng quay trở lại đà tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng Chính phủ Mỹ sớm hoạt động trở lại” - chuyên gia phân tích của Yuanta Việt Nam nhận định.
Trong 25 năm lịch sử hoạt động của thị trường Việt Nam, Chính phủ Mỹ cũng đã trải qua 3 lần đóng cửa. Hai lần trong số đó, VN-Index tăng +1,49% (giai đoạn 1/10/2013 - 17/10/2013) và +2,39% (giai đoạn 20/1/2018 - 22/1/2018).
Mở cửa phiên sáng nay (2/10), VN-Index cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi sắc xanh áp đảo.
|Thống kê diễn biến S&P 500 và VN-Index trong giai đoạn Chính phủ Mỹ đóng cửa. Nguồn: Yuanta Việt Nam
Đáng chú ý là hệ luỵ từ việc đóng cửa Chính phủ khiến Cục Thống kê Lao động công bố báo cáo việc làm hàng tháng vào thứ Sáu tuần này, trong khi đây là một trong các dữ liệu kinh tế quan trọng. Cập nhật mới nhất cho thấy cơ quan trên đã xác nhận sẽ không công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 trong tuần này do việc đóng cửa.
Dữ liệu việc làm trong khu vực tư nhân ngày 1/10 từ công ty cung cấp bảng lương ADP cho thấy, khu vực tư nhân Mỹ giảm 32.000 việc làm trong tháng 9/2025. Điều này phản ánh thị trường lao động đang hạ nhiệt, còn sản xuất công nghiệp tiếp tục suy giảm tháng thứ bảy liên tiếp./.
|
Chính phủ Mỹ đóng cửa không phải là hiện tượng mới. Tuy nhiên, ở lần này, quyết định trên được thúc đẩy bởi những mâu thuẫn sâu sắc hơn bao giờ giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Ngày 30/9, Thượng viện bác bỏ một dự luật chi tiêu tạm thời do phe Cộng hòa đề xuất nhằm kéo dài hoạt động chính phủ đến ngày 21/11.
Dự luật nhận được 55 phiếu thuận nhưng thất bại vì không đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết cho các biện pháp ngân sách theo quy định của Thượng viện. Các biện pháp này nhấn mạnh nhu cầu cắt giảm chi tiêu xã hội để giảm thâm hụt ngân sách, bao gồm việc đưa các khoản tài trợ bổ sung cho chương trình chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá cả Phải chăng (ACA, hay Obamacare) tách biệt khỏi dự luật chi tiêu chính.