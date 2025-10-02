|Doanh nghiệp bảo hiểm phải khẩn trương bồi thường, báo cáo tình hình thiệt hại sau Bão số 10 Ước tính Bão số 10 gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng Bảo hiểm BSH hỗ trợ 24/7 cùng khách hàng vượt Bão số 10
Trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cập nhật về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ tính đến ngày 2/10.
|Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hàng nghìn vụ tổn thất, ước thiệt hại hơn 357 tỷ đồng. Ảnh: PTI.
Theo đó, thiệt hại về người có 6 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính 700 triệu đồng; về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác có 2.281 vụ với giá trị thiệt hại ước tính 356.511 triệu đồng.
Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp đã tiếp nhận 2.282 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khoẻ, với tổng số tiền ước tính 356.711 triệu đồng do bão số 10 gây ra.
Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật có 591 vụ với giá trị thiệt hại hơn 315.659 triệu đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có 1.680 vụ với thiệt hại ước tính 38.302 triệu đồng. Các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp có 10 vụ với tổng thiệt hại 2.550 triệu đồng.
Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền bảo hiểm ước tính 480 triệu đồng.
"Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất" - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết.
Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh./.
|Ngày 2/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 10, cho biết 18 tỉnh, thành phố đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 8.780 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh thiệt hại lớn nhất với 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng và Lào Cai 75 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu và khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão./.