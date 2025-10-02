(TBTCO) - Thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tính đến ngày 2/10, bão số 10 và mưa lũ đã gây ra hơn 2.287 vụ thiệt hại trong lĩnh vực bảo hiểm, với tổng số tiền ước tính trên 357 tỷ đồng. Thiệt hại chủ yếu tập trung ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới.

Trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cập nhật về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ tính đến ngày 2/10.

Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hàng nghìn vụ tổn thất, ước thiệt hại hơn 357 tỷ đồng. Ảnh: PTI.

Theo đó, thiệt hại về người có 6 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính 700 triệu đồng; về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác có 2.281 vụ với giá trị thiệt hại ước tính 356.511 triệu đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp đã tiếp nhận 2.282 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khoẻ, với tổng số tiền ước tính 356.711 triệu đồng do bão số 10 gây ra.

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật có 591 vụ với giá trị thiệt hại hơn 315.659 triệu đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có 1.680 vụ với thiệt hại ước tính 38.302 triệu đồng. Các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp có 10 vụ với tổng thiệt hại 2.550 triệu đồng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền bảo hiểm ước tính 480 triệu đồng.

"Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất" - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết.

Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh./.