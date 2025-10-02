Bảo hiểm BSH hỗ trợ 24/7 cùng khách hàng vượt Bão số 10

(TBTCO) - Theo báo cáo sơ bộ, đến ngày 1/10, Bảo hiểm BSH ghi nhận 407 vụ tổn thất, trong đó, có 23 vụ tổn thất về tài sản - kỹ thuật, 384 vụ tổn thất về xe cơ giới; với tổng giá trị bồi thường dự kiến khoảng 14 tỷ đồng. Các trường hợp thiệt hại nặng đang được rà soát và sẽ được ưu tiên xử lý, tạm ứng chi trả trong thời gian sớm nhất.

Bão số 10 (Bualoi) với gió dữ dội và mưa lớn kéo dài đã càn quét Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng nề. Trong khi các cơn bão khác vẫn được dự báo có khả năng tiếp tục đổ bộ, Bảo hiểm BSH khẳng định cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám định viên vượt mưa lũ, có mặt tại điểm nóng

Giữa lúc người dân chật vật khắc phục hậu quả, Bảo hiểm BSH kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh: giám định viên có mặt tại hiện trường, hỗ trợ trực tuyến ở vùng bị cô lập, trong khi tổng đài 1900 9696 09 trực 24/7 để tiếp nhận thông báo tổn thất, đồng hành cùng khách hàng ngay giữa tâm bão.

Theo đó, ngay khi có thông tin bão số 10, BSH đã lập tổ công tác khẩn cấp để kịp thời hỗ trợ khách hàng. Các chuyên viên giám định của Bảo hiểm BSH vượt mưa bão, có mặt tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 10 như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội… để ghi nhận thiệt hại, hỗ trợ người dân kê khai tổn thất và khắc phục bước đầu.

Với khối tài sản - kỹ thuật - hàng hải, giám định viên BSH tập trung kiểm tra các nhà xưởng, công trình và hệ thống kỹ thuật bị ảnh hưởng. Nhiều đoàn giám định trực tiếp phối hợp cùng chính quyền địa phương và chủ doanh nghiệp rà soát từng hạng mục hư hại như: mái tôn bị tốc, dây chuyền máy móc ngập nước, tường nứt do sạt lở… Những hồ sơ có thiệt hại nghiêm trọng được ưu tiên hoàn tất nhanh để khách hàng sớm có căn cứ khôi phục sản xuất.

Với khối xe cơ giới, những ngày mưa bão vừa qua ghi nhận nhiều tổn thất chủ yếu do ngập nước, trong đó, yếu tố khẩn cấp luôn được đặt lên hàng đầu. Giám định viên BSH không chỉ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra động cơ, chụp lại các chi tiết hư hỏng và tư vấn trực tiếp cho khách hàng cách xử lý an toàn, mà còn phối hợp cùng lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa hàng loạt phương tiện ra khỏi vùng úng ngập. Họ chạy đua với thời gian, cùng các đơn vị cứu hộ tiến hành tháo dỡ, ghi nhận tổn thất, xử lý hệ thống điện nhằm hạn chế hư hỏng lan rộng.

Theo báo cáo sơ bộ, đến ngày 01/10, BSH ghi nhận 407 vụ tổn thất (trong đó 23 vụ tổn thất về tài sản - kỹ thuật, 384 vụ tổn thất về xe cơ giới), với tổng giá trị bồi thường dự kiến hơn 14 tỷ đồng. Số liệu vẫn tiếp tục được Tổng công ty cập nhật. Các trường hợp thiệt hại nặng đang được rà soát và sẽ được ưu tiên xử lý, tạm ứng chi trả trong thời gian sớm nhất.

Tại Hà Nội, tính đến trưa ngày 1/10, riêng khu vực An Khánh có nhiều xe báo tổn thất, song đoàn giám định vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường và dự kiến phải vài ngày sau mới có thể đưa phương tiện ra ngoài.

Ông Lê Nguyên Long - Phó Giám đốc Ban Xe cơ giới BSH chia sẻ, giám định là công việc đặc thù, luôn đảm bảo lịch trực, ca trực để bất cứ khi nào khách hàng cần là có mặt. Trong hai ngày cao điểm bão số 10, các giám định viên căng mình dầm mưa ngoài hiện trường.

"Nhiều người dù mang theo quần áo sơ cua cũng vẫn ướt sũng, bữa ăn vội vã chỉ là ổ bánh mì rồi tiếp tục làm việc đến tận 11 - 12 giờ đêm. Tất cả vì tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh" - ông Long kể lại.

Giám định viên BSH tiếp cận hiện trường - Ảnh tư liệu.

Theo ông Vũ Văn Hoàng - Phó phòng Giám định bồi thường BSH, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh và Nghệ An bị lũ cô lập, việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn, có nơi đoàn phải mất 2 - 3 tiếng mới tới được, thậm chí phải lội bộ. Nhưng với anh em giám định, đó là chuyện thường, chỉ mong sao có mặt sớm nhất để hỗ trợ khách hàng.

"Điều quan trọng nhất là giúp khách hàng vượt qua khó khăn ngay lúc nguy nan, vừa ghi nhận tổn thất, vừa hướng dẫn thủ tục bồi thường đơn giản, tránh rườm rà. Với chúng tôi, mỗi chuyến đi hiện trường không chỉ là công việc giám định, mà là sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp để họ cảm thấy không đơn độc trong bão lũ" - ông Hoàng bày tỏ.

Có thể nói, đội ngũ giám định viên của BSH thực sự trở thành “lực lượng ứng cứu đặc biệt” của ngành bảo hiểm, vừa đảm bảo tính chính xác, minh bạch cho hồ sơ bồi thường, vừa đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn ngay tại hiện trường.

Tổng đài hoạt động hết công suất

Tính từ ngày 29/9 đến 10h sáng 1/10, lưu lượng cuộc gọi tới đường dây nóng 1900 9696 09 của Bảo hiểm BSH tăng cao. BSH tiếp nhận hơn 3.000 cuộc gọi liên tục từ khách hàng trên khắp các tỉnh thành. Đa phần các cuộc gọi mà BSH tiếp nhận là thông báo tổn thất xe cơ giới, tài sản và nhà cửa bị ngập nước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cuộc gọi xin hướng dẫn ngay tại chỗ về cách xử lý khẩn cấp, ví dụ như cần cứu hộ ô tô đang ngập, hay cần biết thủ tục khai báo khi giấy tờ bị ướt, hỏng.

Trung tâm Call Center hoạt động 24/7 hỗ trợ khách hàng - Ảnh tư liệu.

Điểm khác biệt lớn nhất của các cuộc gọi trong mưa bão là tính chất khẩn cấp. Nếu ngày thường khách hàng có thể trao đổi chi tiết, có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ thì trong bão lũ, họ chỉ muốn được kết nối ngay, nhận hướng dẫn kịp thời để không bị đơn độc giữa tình huống nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh đó, Tổng đài hoạt động 24/7, đội ngũ tổng đài viên làm việc xuyên ca, đảm bảo mọi thông tin báo tổn thất đều được tiếp nhận tức thì và chuyển tới bộ phận giám định sau khi cuộc gọi kết thúc. Các kênh trực tuyến của BSH (website, Zalo OA) cũng được mở rộng băng thông để giảm tình trạng nghẽn thông tin.

“Mỗi cuộc gọi trong bão không chỉ là một yêu cầu dịch vụ, mà còn là tín hiệu khẩn cấp mong được hỗ trợ ngay lúc khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng trả lời nhanh nhất, và xử lý thông tin kịp thời để đảm bảo mọi tổn thất đều được ghi nhận. Trong bão lũ, tổng đài BSH chính là cầu nối an toàn để khách hàng cảm thấy họ không đơn độc, luôn có người đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ” - bà Phạm Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Call Center BSH cho biết./.