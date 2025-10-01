(TBTCO) - Tính đến chiều ngày 1/10, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã tiếp nhận 226 vụ tổn thất, trong đó hơn 200 vụ liên quan đến xe cơ giới. Riêng thiệt hại do bão số 10, số tiền bồi thường dự kiến đến hết ngày 2/10 có thể lên tới 8 tỷ đồng.

Tính đến chiều ngày 1/10, Tập đoàn Bảo hiểm DBV ghi nhận 226 vụ tổn thất, trong đó, hơn 200 vụ liên quan đến xe cơ giới. Nguyên nhân chủ yếu là ngập nước (bao gồm thủy kích) chiếm 73%, còn lại do vật thể rơi vào xe.

Tập đoàn Bảo hiểm DBV tiếp nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10. Ảnh tư liệu.

Cơn bão số 10 (Bualoi) cùng hoàn lưu đã gây ra nhiều thiệt hại lớn cho người dân ở miền Trung và khu vực Hà Nội. Tổng số tiền bồi thường cho xe cơ giới bị tổn thất do bão số 10 dự kiến đến hết ngày 2/10 có thể lên tới 8 tỷ đồng, mức bồi thường ước tính cao nhất có thể lên đến 2 tỷ đồng/xe.

"So với các đợt bão trước, mức độ ảnh hưởng lần này không kém. Trước đó, siêu bão Yagi (năm 2024) đã gây thiệt hại 907 vụ, ước tính 13,7 tỷ đồng; bão số 5 (Kajiki) ghi nhận 169 xe bị ngập nước, khoảng 3,7 tỷ đồng" - đại diện Bảo hiểm DBV thông tin.

Hiện tại, vẫn còn khoảng 10 xe bị ngập sâu, chưa thể di chuyển ra khỏi khu vực bị ngập, điển hình là các trường hợp xe bị ngập toàn bộ tại tầng hầm của một số chung cư.

DBV đang phối hợp với ban quản lý tòa nhà xây dựng phương án sử dụng máy bơm công suất lớn, kết hợp các biện pháp kỹ thuật khác để hút nước, đưa xe ra ngoài.

Để hỗ trợ khách hàng kịp thời, DBV đã điều động giám định viên từ các địa bàn lân cận đến hỗ trợ hiện trường; phối hợp cùng hệ thống hơn 1.000 garage liên kết trên toàn quốc triển khai tháo rã, vệ sinh, sửa chữa khẩn cấp, nhằm hạn chế phát sinh thêm tổn thất hay hư hại lâu dài đến chất lượng xe. Cùng với đó, tăng cường hợp tác với các công ty giám định độc lập để bố trí nhân sự tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Theo DBV, những thiệt hại nặng nhất với ô tô trong mùa mưa thường là thủy kích hoặc ngập toàn bộ kéo dài. Với khách hàng không tham gia bảo hiểm thủy kích, công ty vẫn chi trả các chi phí cứu hộ, kéo xe, vệ sinh nội thất, hệ thống điện - điện tử, thân vỏ xe… Riêng động cơ bị hỏng do nước lọt vào chỉ được bồi thường nếu có điều khoản bổ sung thủy kích.

DBV cũng cho biết, việc xác định toàn bộ hư hỏng do ngập nước là phức tạp, cần nhiều lần kiểm tra và thử nghiệm. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động đề nghị các garage chuẩn bị phương án sửa chữa sẵn sàng, rút ngắn thời gian khắc phục và giúp khách hàng sớm ổn định việc đi lại./.