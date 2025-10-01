Ước tính Bão số 10 gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão, nhiều tỉnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản, với con số ước tính thiệt hại kinh tế ước hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, tính đến 6h ngày 1/10/2025, Bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 34.389 ha lúa và hoa màu, 9.985 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh… bị thiệt hại rất nặng nề.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.016 tỷ đồng. Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Nước lũ ngập tới nóc nhà dân ở miền Trung. Ảnh minh họa

Theo thông tin sáng 1/10 từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm sau bão số 10; đồng thời, phối hợp hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về thiệt hại do bão Bualoi (Bão số 10) cùng kiến nghị hỗ trợ khắc phục, sáng 1/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão Bualoi ở Hà Tĩnh đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp bị tốc mái, sập băng tải, ướt nguyên liệu, riêng Nhà máy Nhiệt điện 2 bị gió bão quật bay 50.000m2 tôn. Tỉnh này chịu tổng thiệt hại sơ bộ hơn 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão (số 5, 6, 10) với tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

Trước khó khăn về ngân sách, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 560 tỷ đồng sửa chữa 130 hồ chứa; 1.100 tỷ đồng gia cố đê xung yếu; 1.050 tỷ đồng khắc phục trường học, y tế và giao thông (trong đó 350 tỷ đồng cho giáo dục, 400 tỷ đồng cho y tế, 300 tỷ đồng cho công trình thủy lợi, giao thông).

Bão số 10 cũng gây ra những thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở Nghệ An, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân... Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 30/9, tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh này ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.

Tương tự, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Thanh Hóa, làm 2 người chết, nhiều nhà cửa hư hỏng và giao thông gián đoạn. Hàng chục ha lúa, hoa màu, cây xanh bị đổ gãy, nhiều công trình trường học, cơ sở y tế bị hư hại... Riêng ngành giáo dục Thanh Hóa thiệt hại hơn 6,9 tỷ đồng do bão số 10.../.