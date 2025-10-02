Giá xe Honda SH tháng 10/2025 tại đại lý giảm xuống mức thấp chưa từng có

(TBTCO) - Giá xe Honda SH mới nhất tháng 10/2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất. Đáng chú ý, giá xe SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng.

Giá xe Honda SH 160i Tiêu chuẩn mới nhất tại đại lý 10/2025 giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng. Ảnh tư liệu

Giá xe Honda SH trong tháng 10/2025 đang rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 - 1 triệu đồng. Các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng.

Các phiên bản của dòng SH bao gồm SH 125i , SH 160i và SH 350i giá từ 73.921.091 - 150.990.000 VNĐ, cụ thể như sau:

Honda SH 125i: Phiên bản Tiêu chuẩn vẫn duy trì giá bán đề xuất là 73.921.091 VNĐ, phiên bản Cao cấp có giá bán 81.775.637 VNĐ, phiên bản Đặc biệt với giá 82.953.818 VNĐ và phiên bản Thể thao là 83.444.727 VNĐ.

Honda SH 160i: Trong đó phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe SH 160i có giá bán lẻ đề xuất từ hãng là 92.490.000 VNĐ và bản cao cấp giá bán lẻ đề xuất là 100.490.000 VNĐ.

Honda SH 350i: Phiên bản Cao cấp có giá bán 150.990.000 VNĐ, phiên bản Đặc biệt giá 151.990.000 VNĐ và phiên bản Thể thao là 152.490.000 VNĐ.