Giá vàng hôm nay (1/10): Vàng miếng, vàng nhẫn duy trì đà tăng

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục tăng, tiến sát mức cao kỷ lục. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Giá vàng sáng 1/10 giao dịch tại mốc 3.857,37 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:05 sáng 01/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.857,37 USD/oune, tăng 30,58 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,8% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,875 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.572 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 1/10, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,8 – 136,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Riêng DOJI tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC lại giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 133,3 – 136,8 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, thời điểm hiện tại (05:30 sáng 1/10), các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 131 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều./.