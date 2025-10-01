Giá vàng hôm nay (1/10): Vàng miếng, vàng nhẫn duy trì đà tăng

|Giá vàng sáng 1/10 giao dịch tại mốc 3.857,37 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:27:05 sáng 01/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.857,37 USD/oune, tăng 30,58 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,8% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,875 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.572 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 1/10, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,8 – 136,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.
Riêng DOJI tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC lại giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 133,3 – 136,8 triệu đồng/lượng.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.
Đối với thị trường vàng nhẫn, thời điểm hiện tại (05:30 sáng 1/10), các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 131 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều./.