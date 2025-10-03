Ngày 3/10: Giá thép xây dựng ổn định, quặng sắt tiếp tục tăng

Sáng nay, giá quặng sắt trên sàn Singapore tiếp đà tăng nhẹ. Trong nước, giá thép xây dựng tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam được doanh nghiệp duy trì mức ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 2/10, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,09 USD lên mức 104 USD/tấn.

Thép cây trên sàn Thượng Hải (SHFE) tạm ngừng giao dịch do kỳ nghỉ lễ, trong khi châu Âu chuẩn bị gói hỗ trợ ngành. Ủy ban châu Âu dự kiến cắt gần một nửa hạn ngạch nhập khẩu và áp thuế 50% cho phần vượt mức, ngang bằng Mỹ và Canada, nhằm hạn chế dư cung, đặc biệt từ Trung Quốc.

Ở mảng quặng sắt, BHP vẫn vận chuyển từ Pilbara (Úc) sang Trung Quốc bất chấp khuyến nghị hạn chế hợp đồng từ CMRG. Tại Đài Loan, giá thép không gỉ tháng 10 duy trì ổn định sau đợt tăng mạnh, song nhu cầu chậm lại khiến triển vọng tiêu thụ kém tích cực.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 3/10, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.