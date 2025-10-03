Bộ Tài chính quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả Bão số 10

(TBTCO) - Ngày 3/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cùng các lãnh đạo Bộ Tài chính, cán bộ, công chức viên chức, người lao động Bộ Tài chính đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả Bão số 10.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc thuộc Bộ Tài chính đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

Chia sẻ tại lễ quyên góp, Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Hạnh cho biết, thời gian vừa qua, Bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Bắc. Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng; nhà cửa, tài sản của người dân bị cuôn trôi hoặc hư hỏng nặng; sản xuất bị đình trệ; đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" "lá lành đùm lá rách" - những giá trị tốt đẹp vốn đã luôn được vun đắp và lan tỏa trong đội ngũ cán bộ ngành Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai.

Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù nhỏ, cũng đều là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân ái sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phục vụ nhân dân - những phẩm chất cần có của người cán bộ ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Tài chính phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Trên tinh thần đó, Văn phòng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức đoàn thể trong ngành chủ động phát động quyên góp theo hình thức phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng, đúng mục đích trong thời gian sớm nhất.

Tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 10.

Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, qua lễ phát động ủng hộ hôm nay sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, lan tỏa khắp toàn ngành Tài chính, trở thành minh chứng sinh động cho truyền thống nghĩa tình của người Việt Nam; cùng nhau biến yêu thương thành hành động, để người dân nơi vùng lũ cảm nhận được rằng họ không bao giờ đơn độc, và luôn thấy ấm lòng bởi "nghĩa đồng bào".

Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã quyên góp, ủng hộ được khoảng 1,5 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả Bão số 10: