Thuế tỉnh Nghệ An cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

(TBTCO) - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Qua thư ngỏ, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An bày tỏ cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025, Thuế tỉnh Nghệ An đã có thư ngỏ chúc mừng gửi đến doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thư ngỏ, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thuế tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng đó.

Đặc biệt trong hơn 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn, chưa kịp khắc phục cơn bão trước, lại phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão sau. "Bão chồng bão" đã làm cho mọi hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế ở vùng thiên tại vô cùng khó khăn. Nhất là cơn bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Qua thư ngỏ này, Thuế tỉnh Nghệ An chia sẻ sâu sắc tới những doanh nghiệp, doanh nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh./.