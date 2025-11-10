Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách tăng trưởng nhờ nền tảng quản lý hiện đại

Bước vào quý IV/2025, bức tranh thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Thuế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều điểm sáng. Không chỉ đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thu, cơ quan thuế còn đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa quản lý, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.

Nhiều nguồn thu tăng trưởng ấn tượng

Tháng 10/2025, tổng thu nội địa của Đắk Lắk đạt 1.677 tỷ đồng, bằng 80% dự toán tháng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2025, Thuế Đắk Lắk thu được 13.688 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao (103,4%) và đạt 84,8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt gần 9.980 tỷ đồng, vượt cả hai chỉ tiêu dự toán và tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là hầu hết các nguồn thu chủ lực đều tăng mạnh. Thu từ doanh nghiệp nhà nước tăng 32,2% (tăng tương ứng 292 tỷ đồng), doanh nghiệp FDI tăng 41,6% (tăng tương ứng 125 tỷ đồng), trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng tăng 16,5%, đóng góp thêm 556 tỷ đồng. Các khoản thu khác như thuế thu nhập cá nhân tăng gần 28%, lệ phí trước bạ tăng 32,8%, tiền thuê đất tăng 17,9%, và thu từ xổ số kiến thiết tăng 11,7%.

Đặc biệt, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng tới 68,5%, tương ứng 73 tỷ đồng, phản ánh sự quyết liệt trong quản lý nguồn tài nguyên và chống thất thu ngân sách. Chỉ có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm nhẹ, còn 72,1% so với cùng kỳ.

Kết quả khả quan này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như: sự phục hồi của hoạt động sản xuất – kinh doanh, công tác dự báo và lập dự toán sát thực tế, cùng việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nộp của các doanh nghiệp trong những lĩnh vực có rủi ro cao như khoáng sản, nông sản hay dịch vụ ăn uống.

Thuế tỉnh Đắk Lắk thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới cho người nộp thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, và đối thoại chính sách. Chỉ riêng Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách thuế lần thứ hai năm 2025, đã có 1.464 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tham dự, với 146/148 câu hỏi được giải đáp trực tiếp. Việc lắng nghe, tháo gỡ kịp thời vướng mắc từ người nộp thuế đã góp phần tăng tính tuân thủ và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan thuế.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi số

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác quản lý nợ thuế được riển khai đồng bộ các quy trình, biện pháp quản lý và đôn đốc thu, xử lý nợ thuế. Trong tháng 10, tổng số thu và xử lý giảm nợ ước đạt 391 tỷ đồng, trong đó gồm 109 tỷ đồng từ nợ cũ và 282 tỷ đồng từ nợ phát sinh.

Tính đến cuối tháng 10, tổng nợ thuế toàn tỉnh ước khoảng 1.035 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng (tương đương 1%) so với cuối tháng 9. Trong số này, nợ có khả năng thu ước khoảng 850 tỷ đồng, giảm 43 tỷ đồng (5%) so với thời điểm 31/12/2024 và giảm 9 tỷ đồng (1%) so với thời điểm 30/9/2025; nợ khó thu khoảng 58 tỷ đồng, chiếm 6% tổng nợ; nợ đang xử lý khoảng 127 tỷ đồng, chiếm 12% tổng nợ.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp được tăng cường, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Trong tháng, toàn ngành đã hoàn thành 145 cuộc kiểm tra, truy thu và phạt hơn 22,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 139,4 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 673 tỷ đồng. Số tiền thu hồi sau kiểm tra đạt 114,18 tỷ đồng, tương đương 82% tổng số truy thu và xử phạt, cho thấy nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp trong khắc phục sai phạm.

Công chức Thuế tỉnh Đăk Lăk hướng dẫn hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: Lạc Nguyên

Đắk Lắk cũng là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số ngành Thuế. Đến nay, 37.645 hộ kinh doanh đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile, chiếm hơn 92%, trong đó 79% hộ đã nộp thuế điện tử. Hơn 4.487 hộ kinh doanh đã được cài đặt hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giúp minh bạch doanh thu và hạn chế gian lận thuế. Việc ký kết hợp tác giữa Thuế Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk về hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quản lý thuế.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là chuyển đổi mô hình quản lý hộ khoán. Chuẩn bị cho việc xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ việc rà soát, cập nhật dữ liệu của gần 67.000 hộ, đạt tỷ lệ 99,85%, đồng thời hướng dẫn chuyển sang phương thức tự kê khai, tự nộp thuế. Các biện pháp chống thất thu hộ kinh doanh cũng mang lại kết quả rõ nét: chỉ trong tháng 10, đã xử lý 496 hộ có doanh thu thực tế cao hơn doanh thu khoán, tăng thu ngân sách 18,25 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực quản lý các khoản thu từ đất, Thuế Đắk Lắk đã xử lý hơn 15.000 hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai, giảm tiền thuê đất cho hơn 150 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền gần 28,7 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các khoản thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên được quản lý chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, đúng quy định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, bước sang giai đoạn mới, nhiệm vụ thu ngân sách của Đắk Lắk sẽ không chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là duy trì sự ổn định, tạo dư địa cho phát triển lâu dài. Khi nguồn thu từ đất dần thu hẹp, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chuyển sang kê khai điện tử, ngành Thuế tỉnh cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản lý theo dữ liệu và mở rộng cơ sở thu mới gắn với thực tiễn kinh tế địa phương./.