(TBTCO) - Chiều 17/10, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV năm 2025, nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời xác định những phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu thi đua cho giai đoạn 2025 - 2030.

Dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển

Dự chỉ đạo đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn; Phó vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính Bùi Thu Hương…

Cùng sự tham dự đại hội có 17 tập thể, đơn vị, 50 tập thể phòng và 138 cá nhân đại biểu ưu tú, 5 gương người người tốt việc tốt là những gương điển hình tiên tiến, là những bông hoa tươi đẹp đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, những người có đóng góp tích cực tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Chính phủ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc đại hội, Tổng giám đốc VDB Đào Quang Trường cho biết, nhìn lại chặng đường 5 năm qua với muôn vàn khó khăn thử thách trong quá trình tái cấu trúc, củng cố phát triển đi lên của VDB. Song cũng từ khó khăn này và bằng động lực thi đua yêu nước đã xuất hiện những tập thể, cá nhân, những chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến xuất sắc đã miệt mài, kiên trì, sáng tạo vượt qua để dành được những thành tích xuất sắc trên tất cả lĩnh vực công tác góp phần quan trọng và thiết thực cho những nỗ lực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước của VDB thời gian qua.

“Đứng trước những khó khăn thách thức và cả những cơ hội to lớn. Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa bằng chính sức lực và trí tuệ của mình trong thời gian tới. Kết quả phong trào thi đua vừa qua càng làm cho chúng ta thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành..." - Tổng giám đốc VDB nhấn mạnh.

Đại hội thi đua lần này, tiếp tục cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, người lao động VDB phát huy mạnh mẽ những thành tựu thi đua yêu nước đã đạt được, đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý đem hết tài năng, trí tuệ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VDB đã đề ra.

Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đào Quang Trường phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Minh

“Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta học tập, tôn vinh và biểu dương những thành tích, sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, người lao động trong hệ thống VDB; tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua được lựa chọn từ các đơn vị, các cụm thi đua” - ông Đào Quang Trường nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Đào Quang Trường cho rằng, việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển của phong trào thi đua yêu nước của VDB, thể hiện sự tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua. Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua của ngành trong 5 năm từ 2020 - 2025.

Đại hội đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng của VDB trong thời gian tới.

Đồng thời, xác định những bài học, kinh nghiệm quý báu, những sáng kiến, cải tiến hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của toàn ngành phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Từ đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, tạo ra động lực mới trong triển khai nhiệm vụ của VDB thời gian tới.

Nhân rộng các phong trào thi đua theo cả chiều rộng và bề sâu

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng của VDB tại đại hội, Ngô Văn Tuấn - Trưởng ban Tổ chức cán bộ VDB cho biết, phong trào thi đua trong hệ thống VDB được phát động thường xuyên, thiết thực và gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền phát động, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của VDB.

Theo ông Tuấn, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành VDB, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Công đoàn VDB và tinh thần hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, người lao động, phong trào thi đua do VDB phát động đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các chương trình mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ tịch HĐQT và lãnh đạo VDB trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Minh

Đảng ủy VDB cũng đã ban hành hệ thống nghị quyết, chương trình công tác và kế hoạch hoạt động, các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và giai đoạn, đã chỉ đạo hoàn thành nhiều mục tiêu cơ cấu lại giai đoạn 2019 - 2021. Trong đó hoàn thành mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm nhân sự giai đoạn 2019 - 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp với Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của VDB, chỉ đạo ban hành đồng bộ các quy chế quản trị nội bộ, quản lý tốt nguồn vốn và thanh khoản, thúc đẩy triển khai hoạt động cho vay mới theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP, tích cực thu hồi và xử lý nợ xấu, ban hành kế hoạch hiện đại hóa công nghệ thông tin ...

"Những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, người lao động VDB trong thời gian qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT và Tổng Giám đốc, Hội đồng Thi đua khen thưởng trong việc tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, sách của Đảng, của nhà nước nói chung và chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Luật Thi đua - Khen thưởng các chỉ thị, các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng” - ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Đại hội cũng đã được nghe các tham luận của các tập thể, cá nhân với các Chủ đề: “Chủ động - Kỷ cương - Hiệu quả” động lực để Sở giao dịch I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm; Chủ đề: Công tác thi đua khen thưởng - Động lực chính góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại Sở giao dịch II; Chủ đề: Tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư giai đoạn 2020 - 2024 tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kiên Giang; Chủ đề: Công tác thi đua khen thưởng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại VDB của Ban Tín dụng đầu tư…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam lần thứ IV năm 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội cũng đã thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua của VDB đã có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát triển về cả chiều rộng và bề sâu, động viên được các đơn vị, cán bộ, người lao động ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực và làm khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong việc thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 của VDB./.