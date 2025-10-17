Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động

(TBTCO) - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong suốt chặng đường gần 20 năm trưởng thành và phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Trong giai đoạn 2006 - 2026, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã thực hiện tài trợ với tổng lượng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cung ứng cho nền kinh tế đạt trên 200.000 tỷ đồng, cho vay gần 200 dự án trọng điểm (nhóm A) thuộc lĩnh vực công nghiệp cơ bản, như các dự án: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Vệ tinh Vinasat 1 và 2, Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Nhà máy Chế biến sữa quy mô công nghiệp TH Truemilk, Nhà máy Khí điện đạm Cà Mau, hệ thống dự án truyền tải điện 500 KV…

Ông Đào Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Triển khai thực hiện Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký cam kết tài trợ vốn, hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn BIM Group, Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Công ty cổ phần - Tổng Công ty nước - môi trường Bình Dương, Công ty cổ phần TASCO; Công ty cổ phần Cảng Hòn La…, với tổng nhu cầu vốn vay hơn 60.000 tỷ đồng.

Hơn 1 năm gần đây, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tiếp nhận, thẩm định hơn 70 dự án với tổng số vốn đề nghị tài trợ gần 40.000 tỷ đồng, trong đó ký hợp đồng tín dụng gần 40 dự án với số vốn vay hơn 20.000 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân trên 5.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Phong trào thi đua yêu nước - động lực phát triển

Từ các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân như: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"..., đến các phong trào thi đua của ngành Ngân hàng, ngành Tài chính và đặc biệt là các phong trào của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đều được các tập thể, cá nhân trong hệ thống tích cực hưởng ứng, tham gia.

Các phong trào thi đua đều được phát động, hưởng ứng bám sát theo các nhiệm vụ chính trị được giao và gắn với thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng thời được lồng ghép với các phong trào về ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống, nhờ đó, giai đoạn vừa qua, hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã đạt được các thành tựu đáng kể, có thể điểm qua một số phong trào như:

Với phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng", Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tài trợ cho những dự án trọng điểm quốc gia: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Bến Lức - Long Thành, các dự án sản xuất, truyền tải điện, các hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch… Những công trình, dự án này góp phần không nhỏ trong việc tạo nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng, cuộc sống cho người dân.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam trao tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân.

Với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ủng hộ hơn 9 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục bão lũ.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có Quỹ Chính sách và hằng năm sử dụng chi hỗ trợ cán bộ, người lao động trong hệ thống và người thân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn…; hỗ trợ các đối tượng chính sách như 22 xã nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; hỗ trợ các hộ nghèo, các cháu học sinh tại các xã nghèo, các tổ chức xã hội như Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh, Trại trẻ mồ côi...; đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và chính sách cho người có công... Giai đoạn 2020 - 2025 Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã chi hơn 15 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Với phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030", Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng luôn quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn cơ cấu lại, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm và trung hạn bao gồm: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập trung toàn ngành, kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở ngoài ngành với các nội dung thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, như: đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, các kiến thức liên quan đến hoạt động của ngân hàng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý và các kỹ năng khác.

Giai đoạn 2020 - 2025, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trên 13.000 lượt cán bộ, người lao động về chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cùng với đó, bám sát mục tiêu chiến lược, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của cả giai đoạn và hàng năm, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách thiết thực, cụ thể như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và hằng năm gắn với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Phong trào thi đua thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đầu tư của Nhà nước (năm 2024, 2025). Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát động đều được gắn với các phong trào như "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn"; "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"…, với nhiều hình thức khác nhau, nội dung phong phú, đa dạng, bài bản, nề nếp, từ khâu phát động, đăng ký thi đua, đánh giá đến tổng kết khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến và luôn chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, đoàn kết, cạnh tranh tích cực; bảo đảm công tác bình xét, khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, nghiêm túc, đúng người, đúng việc… Qua đó, các phong trào thi đua đều thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, người lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong thực thi nhiệm vụ hằng ngày.

Công tác khen thưởng và nêu gương điển hình tiên tiến

Giai đoạn 2020 - 2025, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được ghi nhận, đó là: Chi nhánh Ngân hàng phát triển Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong tổng kết Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, của UBND các tỉnh, của Tổng Liên đoàn lao động. Ngày 27/8/2025 vừa qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2024.

Dự án đường cao tốc sử dụng nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Qua đánh giá tổng kết, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể đơn vị; tặng bằng khen cho 22 tập thể đơn vị, 30 tập thể phòng và 27 cá nhân; tặng bằng khen quá trình cống hiến cho 42 cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 23 tập thể đơn vị, 51 tập thể phòng; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 90 tập thể đơn vị.

Cùng với đó, tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Phát triển" cho 167 cá nhân; tặng cờ cụm thi đua (nhất, nhì, ba) cho 59 tập thể đơn vị. Công nhận gương "người tốt, việc tốt" đối với 13 cá nhân; tặng giấy khen cho 27 tập đơn vị và nhiều tập thể phòng, cá nhân được tặng giấy khen, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến

Tổng kết cả giai đoạn, ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công nhận 17 tập thể đơn vị và gần 150 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó, suy tôn, tặng bằng khen cho 7 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội nhất trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội Thi đua yêu nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam lần thứ Tư, năm 2025, tiếp tục là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã và đang tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi cán bộ, người lao động phấn đấu không ngừng vì các nhiệm vụ, mục tiêu cơ cấu lại và định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới và điều này đã được minh chứng rõ nét qua các kết quả, thành tựu của toàn hệ thống trong thời gian qua.

Với tinh thần thi đua yêu nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh thi đua yêu nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách để Ngân hàng Phát triển Việt Nam ổn định, phát triển hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển, vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.