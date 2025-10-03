Chứng khoán Rồng Việt chuẩn bị phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng nguồn vốn cho cơ cấu nợ và hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến huy động thêm 864 tỷ đồng từ chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 7/10/2025, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự kiến triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ tư trong năm, với tổng giá trị chào bán lên tới 1.000 tỷ đồng. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng quản trị thông qua, công ty sẽ phát hành 10.000 trái phiếu mã VDS12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn một năm, lãi suất cố định 8%/năm. Toàn bộ nguồn vốn thu được dự kiến sử dụng cho mục đích cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, đồng thời có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng tại thời điểm đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Ảnh minh hoạ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, VDSC đã thực hiện ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị huy động gần 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 3, công ty phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu mã VDS12501 với lãi suất 8,2%/năm. Đến tháng 5 tiếp tục phát hành mã VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm. Gần nhất là ngày 22/7, phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã VDS12503, đều có kỳ hạn một năm.

Song song với việc huy động qua trái phiếu, VDSC cũng triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Công ty dự kiến phát hành 48 triệu cổ phiếu, tương đương 17,65% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án phân phối, 8 nhà đầu tư sẽ tham gia, trong đó có 7 cá nhân trong nước và một tổ chức nước ngoài là Casco Investments Limited. Casco dự kiến mua vào 2 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,98%.

Với giá chào bán dự kiến, VDSC có thể thu về khoảng 864 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu. Theo kế hoạch sử dụng vốn, khoảng 90% tương đương 777,6 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước, phần còn lại 10% dùng cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến quý II/2026./.