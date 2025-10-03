Ứng phó bão lớn: Kinh nghiệm tốc độ và giải pháp hợp lý là chìa khóa

(TBTCO) - Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa quét qua miền Trung với sức gió cấp 10 - 11, giật cấp 13, gây sóng biển cao 3 - 5 m và mưa lớn 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị đêm 28/9, bão đã khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hoa màu ngập úng, giao thông bị chia cắt, hàng trăm xã, phường rơi vào tình trạng cảnh báo lũ quét và sạt lở. Thiệt hại tại nhiều tỉnh miền Trung được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ phát huy vai trò hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả tài chính, mà còn góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và tạo dựng niềm tin để cộng đồng sớm phục hồi sau thiên tai.

Chủ động ứng phó, phản ứng nhanh

Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất phức tạp từ bão Yagi trước đó, Bảo hiểm PVI đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh ngay khi bão Bualoi còn ngoài khơi, huy động đội ngũ nhân sự chuyên trách, chuẩn bị các kịch bản hỗ trợ khách hàng của mình trong vùng ảnh hưởng của bão để có thể tiến hành ngay các bước đề phòng, hạn chế thiệt hại và hỗ trợ thông tin kịp thời. Quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai được kích hoạt ngay, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ 30 - 40%, một số khâu giảm tới 80 - 90%.

Điểm nổi bật của quy trình bồi thường khẩn cấp gồm: Phê duyệt nhanh dự toán khắc phục tổn thất khi có đủ căn cứ, hồ sơ; quyết định kịp thời việc tiêu hủy hàng hóa hư hỏng để tránh ô nhiễm môi trường; tạm ứng bồi thường nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt các hạng mục hồ sơ.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng và giám định viên Bảo hiểm PVI trực 24/24, tiếp nhận thông báo tổn thất, hướng dẫn chi tiết và đồng hành cùng khách hàng trong tâm bão.

Ngay khi bão chưa tan, khi mà đường bộ còn di chuyển khó khăn, đường hàng không gián đoạn, đội ngũ giám định viên của Bảo hiểm PVI đã vượt qua mọi khó khăn, có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các giám định độc lập và các bên liên quan thăm hỏi khách hàng, tiến hành giám định tổn thất, hướng dẫn thủ tục và thu thập hồ sơ ban đầu. Sự hợp tác chặt chẽ với giám định độc lập và nhà thầu sửa chữa giúp quá trình khắc phục thiệt hại cũng như xử lý bồi thường diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Nghiệp vụ xe cơ giới: Hỗ trợ kịp thời trong ngập lụt

Tính đến sáng 3/10, Bảo hiểm PVI đã tiếp nhận 187 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,7 tỷ đồng, hầu hết do xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc bị các vật thể rơi vào.

Ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn kỷ lục, tại nhiều địa phương, tình trạng ngập úng sâu đã làm ngập rất nhiều xe, gây hỏng hóc lớn tới hệ thống điện và động cơ.

Ảnh hưởng của bão Bualoi khiến nhiều phương tiện ngập nước trong thời gian dài

Để hạn chế tối đa tổn thất, Bảo hiểm PVI đã bố trí đường dây nóng trực 24/7, đồng thời tăng cường tối đa số lượng giám định viên trực để có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng các phương án phù hợp để đề phòng, hạn chế tổn thất cũng như phối hợp cùng lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi vùng ngập đến các đơn vị sửa chữa uy tín, đảm bảo chất lượng.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp khách hàng tại nơi xe gặp sự cố, hệ thống hotline và phần mềm bồi thường trực tuyến của Bảo hiểm PVI cũng phát huy tối đa tác dụng, giúp khách hàng khai báo tổn thất nhanh chóng, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ theo thời gian thực tế. Anh Đỗ Thế Thức - giám định viên Bảo hiểm PVI chia sẻ: “Chiếc xe là tài sản có giá trị cao, là phương tiện đi lại, kinh doanh cần thiết của mỗi gia đình, doanh nghiệp. Người dân đã tham gia bảo hiểm tức là đặt trọn niềm tin vào chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải chạy đua với thời gian để bảo vệ giá trị tài sản ấy”.

Nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật: Ứng phó tổn thất đặc biệt lớn

Với nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật, Bảo hiểm PVI hiện ghi nhận 150 tổn thất và dự kiến tiếp tục ghi nhận các hồ sơ phát sinh từ phía các nhà đồng bảo hiểm, bao gồm thiệt hại nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và gián đoạn kinh doanh… với dự phòng bồi thường gần 850 tỷ đồng. Tất cả vụ việc đã được giám định viên của Bảo hiểm PVI và giám định độc lập tiếp cận hiện trường, phối hợp hướng dẫn các biện pháp đề phòng, hạn chế thiệt hại phát sinh, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị các đầu mục hồ sơ phục vụ công tác giải quyết bồi thường tiếp theo.

Tổn thất nặng nề nhất là vụ sập hoàn toàn kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Công trình kiên cố này gần như đổ sập toàn bộ, gây thiệt hại vật chất và gián đoạn kinh doanh với ước tính trên 20 triệu USD, bao gồm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh. Đây là một trong những tổn thất nặng nề nhất của bão số 10 ghi nhận đến thời điểm hiện tại.

Đội ngũ cán bộ của Bảo hiểm PVI triển khai đánh giá, xử lý thiệt hại sau bão Bualoi tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Có mặt tại hiện trường ngay khi bão vừa tan, ông Lê Hải Phong - Phó Trưởng Ban Giải quyết khiếu nại Bảo hiểm PVI cho biết: “Kho chứa than này được xây dựng rất kiên cố nhưng vẫn bị sập gần như hoàn toàn, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp với các bên liên quan, ghi nhận chi tiết hiện trạng để nhanh chóng đưa ra phương án tạm ứng, bồi thường, giúp khách hàng sớm ổn định sản xuất, kinh doanh” .

Hiện Bảo hiểm PVI đang làm việc chặt chẽ với Công ty giám định quốc tế Lloyd Warwick và các bên liên quan nhằm đẩy nhanh đánh giá thiệt hại, làm cơ sở xem xét tạm ứng ngay cho khách hàng có nguồn tài chính để phục hồi sản xuất. Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất lớn từ bão Yagi năm 2024, Bảo hiểm PVI sẽ đưa ra phương án và kế hoạch phù hợp nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết bồi thường cho khách hàng.

Bão Yagi - Một năm nhìn lại

Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, Bảo hiểm PVI đã và đang là nhà bảo hiểm cho hầu hết công trình trọng điểm quốc gia. Trước bão Bualoi, dấu ấn của Bảo hiểm PVI trong xử lý bồi thường sau bão Yagi vẫn còn nguyên giá trị.

Ghi nhận từ cơn bão Yagi, số lượng tài sản tổn thất rất lớn, nhưng chỉ 10 ngày sau khi bão đi qua, đã có khách hàng đầu tiên được nhận tạm ứng bồi thường. Đến ngày thứ 45, 100% yêu cầu tạm ứng đã được giải ngân đầy đủ. Đến nay, sau đúng một năm, Bảo hiểm PVI đã hoàn tất xử lý dứt điểm 80% số hồ sơ phát sinh với số tiền chi trả và tạm ứng gần 1.000 tỷ đồng. Một số vụ lớn đã được tạm ứng, chi trả dứt điểm phải kể đến như: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast: 119 tỷ đồng; Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam: 50 tỷ đồng; Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng Việt Nam - Singapore: 43,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Oshung Vina: 28,6 tỷ đồng; Khách sạn Wyndham Hạ Long: 12,5 tỷ đồng…

Kinh nghiệm từ bão Yagi đã khẳng định năng lực ứng phó với các tổn thất do thiên tai gây ra trên quy mô lớn của Bảo hiểm PVI, củng cố niềm tin từ khách hàng và đối tác quốc tế. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh đã giúp Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vai trò “lá chắn tài chính” cho người dân, doanh nghiệp trước biến đổi khôn lường của thiên tai. /.