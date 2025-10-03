(TBTCO) - Tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm, đặc biệt ở các dự án trọng điểm. Mặc dù được giao hơn 16.000 tỷ đồng cho năm 2025, nhưng đến hết tháng 9, tỉnh chỉ giải ngân được khoảng 20% kế hoạch. Vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án quan trọng như cao tốc, đường ven biển hay liên kết vùng “dậm chân tại chỗ”.