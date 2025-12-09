Vinh danh các thương vụ M&A tiêu biểu 2025 tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17

(TBTCO) - Ngày 9/12/2025, Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17 do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính đã chính thức khai mạc. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức công bố danh sách các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp và thương vụ M&A – IPO tiêu biểu năm 2025.

Tại Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17, Ban Tổ chức đã công bố 14 tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu. Đối với khối các công ty chứng khoán gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt; Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - "Nhà tư vấn thương vụ tiêu biểu”. Khối các công ty luật bao gồm 6 công ty: Công ty Luật VILAF; Công ty Luật Baker McKenzie; Công ty Luật TNHH YKVN; Công ty Luật TNHH ASL; Công ty Luật TNHH LMP; Công ty Luật Allen & Gledhill (Vietnam). Khối các công ty tư vấn gồm 5 công ty: KPMG Việt Nam; Công ty Tư vấn Thương vụ ASART; RECOF Coporation; Astris Finance Vietnam LLC và BDA Partners. Vinh danh các tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17. Tiếp đó, Ban Tổ chức công bố nhóm doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2025, gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB); Tập đoàn MASAN; Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO); Công ty FiinRatings; Tập đoàn CapitaLand; Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA); Quadria Capital; Tập đoàn ABEO; Công ty Cổ phần Tập đoàn GOLDEN GATE; Sustainable Asia Renewable Assets (SARA). Vinh doanh các doanh nghiệp & nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2024 -2025. Song song với những thương vụ cụ thể, sự kiện cũng vinh danh các doanh nghiệp só chiến lược M&A tiêu biểu, gồm: Tập đoàn VINGROUP; Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNSHINE; Tập đoàn GELEX; Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Vinh doanh các doanh nghiệp & nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025. Ở lĩnh vực thị trường vốn, 03 thương vụ IPO tiêu biểu được trao cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Đồng thời, 3 thương vụ phát hành riêng lẻ nổi bật năm 2025 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư vả Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) và HDBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI./.

Lạc Nguyên