(TBTCO) - Ngày 9/12/2025, diễn ra khai mạc Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, thu hút hơn 500 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và đại diện hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Vị thế mới - Vận hội mới”, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh thị trường M&A Việt Nam duy trì được sự ổn định, trái ngược với gam màu trầm của khu vực Đông Nam Á trong phần lớn năm 2025.

Khai mạc Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17.

Trong năm 2025, hoạt động M&A tại Đông Nam Á đối mặt với nhiều thách thức như thị trường tài chính thắt chặt, khác biệt về kỳ vọng định giá và rủi ro địa chính trị - pháp lý, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ được đà ổn định nhờ loạt thương vụ quy mô lớn, có tính chọn lọc, cùng sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư chiến lược trong khu vực.

Theo số liệu KPMG, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 218 thương vụ, tổng giá trị 2,3 tỷ USD, phản ánh xu hướng thẩm định kỹ lưỡng và định giá thận trọng, nhất là tại những ngành chịu sức ép biên lợi nhuận hoặc nhu cầu tăng trưởng chậm.

Đáng chú ý, nhóm thương vụ quy mô lớn đóng góp gần 1 tỷ USD giá trị giao dịch, phần lớn đến từ nhà đầu tư quốc tế, cho thấy sức hút của tài sản chất lượng cao và hoạt động ổn định. Sau mức đỉnh năm 2024, quy mô giao dịch trung bình quay về mức 29,4 triệu USD, đưa thị trường trở về trạng thái cân bằng, sôi động hơn ở phân khúc trung cấp.

Dòng vốn trong nước tiếp tục là lực đẩy quan trọng, chiếm hơn 30% tổng giá trị giao dịch, trong khi dòng vốn ngoại duy trì sự hiện diện mạnh mẽ, đặc biệt từ Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc - nhóm dẫn dắt nhiều thương vụ lớn nhất trong năm.

Các thương vụ nổi bật năm nay chủ yếu tập trung vào bất động sản, vật liệu, tài chính và y tế. Một số thương vụ lớn trị giá 1-1,5 tỷ USD đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến tạo cú hích mới cho giai đoạn 2026–2027.

Triển vọng M&A Việt Nam năm 2026 được đánh giá tích cực, nhờ loạt động lực quan trọng như việc cải tiến Luật Đất đai và thủ tục đầu tư; thị trường trái phiếu minh bạch hơn; cơ chế bán điện trực tiếp (DPPA) mở rộng dư địa cho năng lượng tái tạo; xu hướng đầu tư mạnh vào bệnh viện, chẩn đoán và y tế công nghệ; cùng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục kéo dòng vốn vào vật liệu, công nghiệp và sản xuất xuất khẩu. Dù tiêu dùng ngắn hạn tăng trưởng chậm, song nhu cầu trung hạn trong các lĩnh vực y tế, bán lẻ, logistics, công nghệ, dịch vụ thiết yếu vẫn tăng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Việt Nam nói chung, thị trường M&A Việt Nam nói riêng, vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng. Các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vẫn đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như tiềm năng và cơ hội của điểm đến đầu tư Việt Nam.

“Tôi luôn tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ giữ vững vị thế top đầu trong khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên phong, như bán dẫn, AI… Trong đó, M&A tiếp tục là một kênh dẫn vốn quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài, từ Mỹ, châu Âu và cả các nhà đầu tư truyền thống của Việt Nam, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… vẫn đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức này” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam, cho biết: “Vị thế mới mở ra vận hội mới. Làn sóng M&A sắp tới không chỉ là sự chuyển nhượng sở hữu, mà sẽ là động lực tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng tầm quản trị, cải thiện năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thập niên tới”.

Hai trọng tâm thảo luận lớn của Diễn đàn M&A 2025 xoay quanh “vị thế mới” và “vận hội mới” của thị trường Việt Nam.

Thứ nhất, Diễn đàn phân tích những yếu tố đang nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ M&A toàn cầu, bao gồm sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế; chiến lược M&A của các tập đoàn lớn; đánh giá của các quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế về tiến trình cải cách thể chế, môi trường đầu tư - kinh doanh; cùng vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân, thị trường vốn và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc nâng cao năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Thứ hai, Diễn đàn sẽ đi sâu vào những “vận hội mới” của thị trường M&A Việt Nam, thông qua việc nhận diện các lĩnh vực đang thu hút dòng vốn mạnh mẽ nhất hiện nay: tài chính - ngân hàng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; bất động sản và hạ tầng; công nghệ và đổi mới sáng tạo; bán lẻ và tiêu dùng; cũng như các lĩnh vực kinh tế xanh gắn với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Những trọng tâm này phản ánh không chỉ xu thế đầu tư mới, mà còn là các trụ cột quan trọng định hình thị trường M&A Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh phân tích xu hướng, Diễn đàn còn tập trung vào các giải pháp tối ưu cấu trúc giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý và chia sẻ bài học từ các thương vụ tiêu biểu tại Việt Nam và khu vực./.