Việt Nam bước vào ‘kỷ nguyên M&A mới’: Vị thế nâng tầm, vận hội bùng nổ năm 2025

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư Phạm Văn Hoành nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào “vị thế mới, vận hội mới” khi cải cách thể chế, môi trường đầu tư và sức hấp dẫn thị trường vốn đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của dòng vốn M&A khu vực.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư cho biết, năm 2025 đánh dấu một thời điểm đặc biệt của kinh tế Việt Nam khi vị thế quốc gia, môi trường đầu tư và sức hấp dẫn của thị trường vốn, doanh nghiệp đã được nâng lên một tầm cao mới.

Nền tảng tăng trưởng GDP có nhiều điểm đột phá, chính trị ổn định, cùng tiến trình hoàn thiện thể chế, từ Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đến lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, đổi mới quy định IPO và mở rộng không gian đầu tư quốc tế… Tất cả đang giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của dòng vốn M&A khu vực.

Ông Phạm Văn Hoành khẳng định, “Vị thế mới, Vận hội mới” là thông điệp của Diễn đàn M&A năm nay. Chủ đề này phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam: Từ một điểm đến tiềm năng trở thành trung tâm thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược.

“Vị thế mới” là tầm vóc ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu, nhờ nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng tài chính hiện đại và khu vực tư nhân năng động.

“Vận hội mới” là các cơ hội M&A đang mở rộng cả về quy mô, giá trị và mức độ chiến lược, giúp kết nối chặt chẽ hơn giữa vốn nội, vốn ngoại.

Tính đến thời điểm này, hoạt động M&A tại Đông Nam Á đối mặt với nhiều thách thức: thị trường tài chính thắt chặt, khác biệt kỳ vọng định giá và rủi ro địa chính trị - pháp lý khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định nhờ loạt thương vụ quy mô lớn, có tính chọn lọc và sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư chiến lược trong khu vực, cũng như vị thế của các doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Trong 10 tháng năm 2025, tổng giá trị giao dịch công bố tại Việt Nam đạt 2,3 tỷ USD, với 218 thương vụ, phản ánh xu hướng thẩm định kỹ hơn và định giá thận trọng từ nhà đầu tư, nhất là tại các ngành có biên lợi nhuận chịu áp lực hoặc nhu cầu tăng chậm.

Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư Phạm Văn Hoành phát biểu khai mạc Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (M&A Vietnam Forum 2025) lần thứ 17.

Ông Phạm Văn Hoành cho biết, diễn đàn sẽ tập trung phân tích những lực đẩy đang tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.

Ở phần đầu của Diễn đàn, các diễn giả sẽ tập trung phân tích những lực đẩy tạo nên vị thế mới của Việt Nam, bao gồm: Xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, Chiến lược M&A của các tập đoàn; Đánh giá độc lập của các quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế về cải cách thể chế và môi trường đầu tư - kinh doanh; Vai trò của khu vực tư nhân, thị trường vốn và hệ sinh thái khởi nghiệp trong nâng cao năng lực hấp thụ vốn. Qua đó, chúng ta cùng trả lời câu hỏi: Vì sao Việt Nam đang bước vào một vị thế mới trong dòng chảy M&A toàn cầu?

Ở phần hai của Diễn đàn, các diễn giả sẽ đi sâu vào “vận hội mới” của thị trường M&A Việt Nam, thông qua việc nhận diện những lĩnh vực đang tạo lực hút mạnh mẽ nhất đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đó là nhóm ngành tài chính - ngân hàng với nhu cầu tái cấu trúc và mở rộng dịch vụ; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; bất động sản, hạ tầng với các dự án quy mô lớn; công nghệ - một động lực then chốt của tăng trưởng mới; bán lẻ, tiêu dùng nhờ quy mô thị trường liên tục mở rộng; và kinh tế xanh, nơi hình thành nhiều cơ hội đầu tư gắn với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Những lĩnh vực này không chỉ mang lại tiềm năng sinh lời, mà còn đóng vai trò trụ cột trong quá trình nâng cấp năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thập niên tới. Bên cạnh đó là các giải pháp tối ưu cấu trúc giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý để thị trường M&A phát triển minh bạch, bền vững; cùng những bài học từ các thương vụ thành công tại Việt Nam và khu vực./.