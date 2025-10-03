Gia Lai: Định hướng đột phá kinh tế, trở thành cực tăng trưởng khu vực 2025 - 2030

(TBTCO) - Sáng 3/10/2025, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sự kiện đề ra các giải pháp kinh tế đột phá, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch xanh của khu vực.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đại hội tập trung thảo luận Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030, với trọng tâm là các giải pháp kinh tế đột phá. Gia Lai đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp số và du lịch bền vững của miền Trung - Tây Nguyên.

Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2050, theo hướng tích hợp, liên vùng. Tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số và thủy lợi đa mục tiêu. Các ngành mũi nhọn như nông nghiệp sinh thái, chế biến sâu, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo sẽ được tập trung phát triển. Đặc biệt, Gia Lai đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics với các khu thương mại tự do, cảng biển, cảng cạn và cảng hàng không hiện đại.

Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, với trọng tâm phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên và đặc trưng “Đất võ, Trời văn” của vùng biển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội cũng đề ra các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và thu hút đầu tư nước ngoài được xác định là động lực quan trọng để Gia Lai hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch thông qua các sự kiện đối ngoại và hợp tác biên giới với Lào, Campuchia.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh sẽ đầu tư mạnh vào bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. Giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu cũng là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo phát triển bền vững.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường phòng, chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế.

Việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nhấn mạnh như một nhiệm vụ then chốt. Tỉnh sẽ đổi mới phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân./.