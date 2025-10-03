Chứng khoán phái sinh ngày 3/10: Dòng tiền giao dịch sôi động hơn, VN30-Index giằng co mạnh

(TBTCO) - Các hợp đồng phái sinh đều tăng tốt ở các kỳ hạn. Cũng nhờ vậy, độ chênh lệch giữa VN-Index và giá hợp đồng tương lai thu hẹp.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng VN30 ghi nhận diễn biến hồi phục nhẹ trong phiên 3/10. Hợp đồng VN30F1M (mã 41I1FA000) tăng 4,1 điểm (+0,22%) lên 1.856,9 điểm, chênh lệch âm -2,6 điểm so với chỉ số cơ sở. Giá hợp đồng phái sinh tăng trong khi chỉ số cơ sở giảm đã thu hẹp đáng kể độ chênh lệch. Các kỳ hạn xa hơn như VN30F2M (41I1FB000), VN30F1Q (41I1G3000) và VN30F2Q (VN30F2512) đều tăng từ 6,7 đến 9 điểm, qua đó thu hẹp chênh lệch so với VN30-Index.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index thu hẹp đáng kể trong phiên 3/10

Thanh khoản toàn thị trường phái sinh đạt hơn 265 nghìn hợp đồng, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Khối lượng hợp đồng mở (OI) của VN30F1M tăng lên 39.210, phản ánh dòng tiền đầu cơ và phòng ngừa rủi ro tiếp tục được duy trì trong bối cảnh VN30-Index giằng co quanh vùng đỉnh cũ.

Giá hợp đồng tương lai diễn biến trái ngược hoàn toàn với diễn biến thị trường cơ sở. Trong phiên, chỉ số VN30 mở cửa giằng co quanh tham chiếu, lực cầu tập trung ở VIC, VRE và LPB. Tuy nhiên, áp lực bán ở nhiều nhóm ngành khiến VN30 nhanh chóng đảo chiều giảm gần 10 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Nửa cuối phiên sáng, áp lực chốt lời tiếp tục lấn át, khiến diễn biến thị trường khá trầm lắng, dù thanh khoản duy trì ở mức cao.

Bước sang buổi chiều, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành điểm sáng khi VRE tăng 6% và VIC tăng hơn 2%, kéo VN30-Index tạm thời hồi phục. Tuy nhiên, nhịp hồi không kéo dài lâu do lực bán mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã xóa đi nỗ lực tăng giá. Đóng cửa, VN30-Index dừng tại 1.859,51 điểm, giảm nhẹ 0,29 điểm, với 10 mã tăng và 19 mã giảm. Giá trị giao dịch duy trì quanh 12.700 tỷ đồng.

Theo chuyên gia từ VCBS, VN30-Index đang tạo mẫu nến doji, cho thấy sự giằng co mạnh quanh vùng đỉnh cùng áp lực bán ngắn hạn vẫn hiện hữu. Các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục đi ngang, chưa phát tín hiệu rõ ràng về xu hướng./.