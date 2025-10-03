VietinBank Securities dự kiến tổ chức đại hội bất thường đổi tên công ty

(TBTCO) - Ngày 21/10 tới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank Securities (mã Ck: CTS) sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 18/11/2025.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank Securities vừa công bố Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là tờ trình về việc thay đổi tên công ty, kèm theo việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị công ty và một số vấn đề khác theo quy định.

VietinBank Securities được thành lập từ năm 2000, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, với vốn điều lệ 55 tỷ đồng. Đến năm 2009, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, nâng vốn điều lệ lên gần 790 tỷ đồng và đưa cổ phiếu CTS niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Năm 2017, VietinBank Securities tiếp tục chuyển sàn sang niêm yết trên HOSE. Hiện VietinBank Securities có vốn điều lệ 2.126,93 tỷ đồng.

VietinBank Securities đã có hành trình 25 năm đồng hành và phát triển theo từng giai đoạn của thị trường chứng khoán nước nhà.

Là 1 trong 7 công ty chứng khoán đầu tiên có mặt tại Việt Nam, VietinBank Securities đã có hành trình 25 năm đồng hành và phát triển theo từng giai đoạn của thị trường chứng khoán nước nhà; từng bước khẳng định được vị thế thông qua việc cung cấp cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp...

Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 578,8 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, tăng 111% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 175,74 tỷ đồng, tăng 741% so với mức 20,89 tỷ đồng của quý II/2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng mạnh, từ 140 đồng lên 1.061 đồng/cổ phiếu. Với kết quả vượt xa kỳ vọng trong quý II và tín hiệu tích cực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, Chứng khoán Công thương đang dần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường chứng khoán./.