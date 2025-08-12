Chứng khoán Công thương khẳng định vai trò kết nối nhà đầu tư với tổ chức phát hành

(TBTCO) - 25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, gắn bó với từng giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương (HOSE: CTS) luôn khẳng định vai trò kết nối nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn không ngừng mở rộng và ngày càng đòi hỏi các chuẩn mực cao về tính minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Vững bước trong làn sóng tăng trưởng mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sức tăng trưởng mạnh mẽ khi VN-Index đã vượt đỉnh lịch sử (đạt 1.557 điểm) và thanh khoản cũng ghi nhận nhiều kỷ lục. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức.

Sau 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc về mọi mặt. Sự gia tăng các doanh nghiệp tỷ USD phản ánh chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường ngày càng được cải thiện. Đây là yếu tố quan trọng nhất để thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng bền vững.

Không nằm ngoài vòng quay đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương (Chứng khoán Công thương) cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ đầu năm tới nay. Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 578,8 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, tăng 111% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 175,74 tỷ đồng, tăng 741% so với mức 20,89 tỷ đồng của quý II/2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng mạnh, từ 140 đồng lên 1.061 đồng/cổ phiếu. Với kết quả vượt xa kỳ vọng trong quý II và tín hiệu tích cực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, Chứng khoán Công thương đang dần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường chứng khoán.

Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Chứng khoán Công thương đã thực hiện tư vấn thành công nhiều thương vụ lớn.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hoạt động, Chứng khoán Công thương không ngừng mở rộng danh mục dịch vụ, đáp ứng toàn diện các nhu cầu của doanh nghiệp từ tư vấn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tới tư vấn chào bán cổ phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A) và tái cấu trúc, tư vấn phát hành trái phiếu.

Đối với lĩnh vực tư vấn M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp, Chứng khoán Công thương cung cấp giải pháp từ đánh giá doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược hoặc nhà đầu tư phù hợp đến soát xét pháp lý - tài chính, tư vấn cấu trúc giao dịch, đàm phán và soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ hậu giao dịch. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ tối ưu hiệu quả tài chính, mà còn tăng khả năng tiếp cận với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ở mảng tư vấn niêm yết và đăng ký giao dịch, Chứng khoán Công thương hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu định hướng chiến lược, chuẩn hóa hồ sơ pháp lý, đến xây dựng kế hoạch truyền thông và công bố thông tin. Việc niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn lớn, mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực quản trị và minh bạch trong hoạt động điều hành.

Trong tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, Chứng khoán Công thương một lần nữa thể hiện được thế mạnh của mình khi đóng vai trò then chốt là đơn vị hoạch định chiến lược huy động vốn, rà soát pháp lý, cơ cấu sở hữu, tình hình tài chính và xây dựng phương án phát hành. Doanh nghiệp từ đó có thể tiếp cận thị trường vốn với chi phí hợp lý và điều kiện phát hành thuận lợi hơn.

Với các doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu thoái vốn, Chứng khoán Công thương tư vấn toàn diện từ lộ trình, phương thức, hồ sơ đến tổ chức bán đấu giá. Sự đồng hành của một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp nhà nước thực hiện quá trình thoái vốn minh bạch, đúng quy định và tối ưu hóa giá trị thu về cho ngân sách.

Với bề dày uy tín và bảo chứng là những thương vụ gây dấu ấn trên thị trường tư vấn tài chính doanh nghiệp, Chứng khoán Công thương luôn là đối tác đồng hành bảo đảm doanh nghiệp huy động đủ nguồn lực tài chính kịp thời phục vụ sản xuất - kinh doanh và góp phần chuẩn hóa quy trình, gia tăng mức tín nhiệm chung cho thị trường vốn.

Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Chứng khoán Công thương đã thực hiện tư vấn thành công nhiều thương vụ lớn với các tổng công ty, tập đoàn hàng đầu như SCIC, Dabaco, Tập đoàn Phenikaa, VietinBank (CTG), Taseco, GEG, CII... Gần đây nhất, Chứng khoán Công thương đảm nhiệm vai trò tư vấn và đại lý phát hành trong đợt chào bán gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi của TTC AgriS (SBT), với tổng giá trị xấp xỉ 500 tỷ đồng. Các thương vụ thành công không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại nguồn vốn, mà còn là minh chứng cho năng lực tư vấn và bảo lãnh phát hành của Chứng khoán Công thương, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang dần khôi phục đà tăng trưởng.

Củng cố năng lực, mở rộng hoạt động

Bên cạnh vai trò tư vấn, Chứng khoán Công thương cũng đang tích cực nâng cao năng lực tài chính. Mới đây, Công ty đã chính thức hoàn tất phát hành gần 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 43% cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên gần 2.127 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực và được kỳ vọng sẽ được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, cơ hội dành cho các công ty chứng khoán có nền tảng vững chắc như Chứng khoán Công thương càng trở nên rõ nét. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn quy mô lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu, mà còn đòi hỏi thị trường phải tuân thủ các chuẩn mực cao hơn về minh bạch, công bố thông tin và an toàn pháp lý. Đây chính là môi trường thuận lợi để nhiều công ty chứng khoán phát huy lợi thế trong mảng hoạt động cốt lõi tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, lãnh đạo Chứng khoán Công thương nhấn mạnh, việc tăng vốn giúp công ty củng cố năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động, đồng thời đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái khách hàng từ ngân hàng mẹ - VietinBank. Nhờ nguồn vốn mới, Công ty có thể gia tăng hạn mức cho vay margin, mở rộng quy mô tự doanh và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn đầu tư. Công ty đặt mục tiêu phát triển các dịch vụ quản lý tài sản tư vấn đầu tư cá nhân và triển khai các sản phẩm tài chính mới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân.

Trên hành trình 25 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán Công thương không chỉ khẳng định vai trò kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, mà còn đóng góp vào sự phát triển của thị trường chung. Trong giai đoạn chuyển mình quan trọng hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư cho tương lai gắn với sự chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính toàn cầu./.