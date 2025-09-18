Năm Bảy Bảy trình cổ đông kế hoạch đầu tư vào 2 dự án lớn tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy sắp tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong bối cảnh nhóm cổ đông liên quan đến CII tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 77%. Cùng lúc, công ty trình kế hoạch đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng vào 2 dự án bất động sản quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck: NBB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ nhất năm 2025, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 7/10 tới tại TP. Hồ Chí Minh. Cuộc họp lần này sẽ tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ cấu cổ đông, hoạt động đầu tư và nhân sự cấp cao.

Một trong những đề xuất đáng chú ý của Hội đồng quản trị (HĐQT) là việc cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) - công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck: CII) được mua cổ phần tại Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chuẩn bị triển khai một loạt dự án quy mô lớn. Ảnh minh họa: NBB.

Theo tờ trình của HĐQT, bên chuyển nhượng cổ phiếu là bà Nguyễn Thị Kim Thao, với số lượng 2 triệu đơn vị, tương đương 2% vốn điều lệ công ty. Sau giao dịch, bà Thao sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 1,05 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,05%. Trong khi đó, CII Invest sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại NBB từ 48,5 triệu cổ phiếu lên hơn 50,5 triệu cổ phiếu, chiếm 50,47% vốn điều lệ, chính thức nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Tính chung cả nhóm CII, bao gồm CII Invest và công ty mẹ CII, đơn vị đang nắm giữ gần 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tương ứng 26,43% vốn), tỷ lệ sở hữu sau giao dịch dự kiến đạt 76,9%. Động thái này cho thấy chiến lược củng cố quyền chi phối của nhóm cổ đông liên quan đến CII tại Năm Bảy Bảy trong bối cảnh công ty chuẩn bị triển khai một loạt dự án quy mô lớn.

Về kế hoạch đầu tư, HĐQT trình cổ đông thông qua việc triển khai 2 dự án mới do Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư. Dự án thứ nhất là khu căn hộ cao tầng NBB II tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), với tổng mức đầu tư khoảng 4.678 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào ngày 30/9/2029.

Dự án thứ hai là khu dân cư NBB Garden III tại phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là phường 16, Quận 8), có tổng mức đầu tư khoảng 5.845 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2028. Tổng cộng, 2 dự án có mức đầu tư lên tới hơn 10.500 tỷ đồng, cho thấy tham vọng mở rộng mạnh mẽ quỹ đất phát triển bất động sản của Năm Bảy Bảy trong những năm tới.

Liên quan đến tình hình tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 sau soát xét thể hiện, doanh thu thuần của Năm Bảy Bảy trong nửa đầu năm đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm tới 45% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng mạnh 34%, lên mức 186 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, lãi tiền gửi và thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay vẫn là gánh nặng lớn với hơn 130 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 102 triệu đồng, giảm mạnh so với con số 235 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt gần 7.782 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 3.341 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty là 5.964 tỷ đồng, nhích nhẹ so với thời điểm đầu năm. Riêng khoản vay tài chính ngắn hạn và dài hạn lên tới 4.447 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.817 tỷ đồng, bao gồm 608 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.