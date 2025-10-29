Chứng khoán Công thương dự kiến đổi tên thành Chứng khoán VietinBank

(TBTCO) - Chứng khoán Công Thương dự kiến trình cổ đông thông qua phương án đổi tên doanh nghiệp trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống thương hiệu VietinBank.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chứng khoán Công thương; mã Ck: CTS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với nội dung trọng tâm là đổi tên doanh nghiệp. Theo đó, công ty đề xuất chuyển từ tên hiện tại “Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VietinBank Securities” sang “Công ty CP Chứng khoán VietinBank”, viết tắt VBSE. Động thái này, theo lãnh đạo công ty, nhằm giải quyết hàng loạt bất cập tồn tại nhiều năm và hướng đến chiến lược nhận diện thương hiệu hiện đại, đồng bộ hơn với ngân hàng mẹ.

Tên gọi “Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam” được sử dụng từ thời điểm hoàn tất cổ phần hóa năm 2009, song theo đánh giá nội bộ, cách đặt tên này không còn phù hợp trong giai đoạn mới. Độ dài của tên khiến việc sử dụng gặp khó khăn trong các văn bản pháp lý, hồ sơ giao dịch hay ấn phẩm truyền thông, trong khi cụm từ mô tả nguồn gốc lại chưa thể hiện được tính gắn kết thương hiệu VietinBank – vốn là một trong những giá trị cốt lõi mà ngân hàng mẹ xây dựng trong hệ sinh thái tài chính của mình. Thực tế, trong giao dịch và truyền thông, đa số đối tác và khách hàng đều sử dụng mã chứng khoán “CTS” thay cho tên đầy đủ, gây ra sự thiếu nhất quán và giảm hiệu quả nhận diện.

Việc đổi tên thành “Chứng khoán VietinBank” được cho là phù hợp với xu hướng chung trong ngành tài chính, nơi các định chế lớn đều hướng đến phong cách ngắn gọn, hiện đại và nhất quán giữa Ngân hàng mẹ – hệ sinh thái VietinBank. Cách định danh theo mô hình “Công ty CP Chứng khoán + tên viết tắt của ngân hàng/công ty mẹ” hiện được nhiều đơn vị áp dụng, điển hình như Chứng khoán BIDV, Chứng khoán MB hay Chứng khoán FPT.

Theo đó, Chứng khoán Công thương kỳ vọng việc đổi tên sẽ mang lại nhiều lợi thế về thương hiệu: dễ ghi nhớ, dễ sử dụng, đồng bộ trong hệ thống nhận diện và truyền thông, đồng thời thể hiện rõ mối liên kết chiến lược với ngân hàng VietinBank.

Trước khi trình đại hội thông qua, công ty đã từng bước triển khai các bước chuẩn bị, trong đó có việc thay đổi tên miền website từ “cts.vn” sang “vbse.vn” cùng giao diện mới áp dụng từ ngày 25/8/2025. Việc đồng nhất giữa tên thương hiệu và tên miền, theo Công ty, là bước khởi đầu cho kế hoạch tái định vị thương hiệu trong giai đoạn 2025–2030.

Cùng với việc đổi tên, Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới sẽ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, cũng như quy chế của Hội đồng quản trị. Những điều chỉnh này không chỉ để phản ánh thay đổi tên và địa chỉ trụ sở mới sau sáp nhập, mà còn nhằm cập nhật theo các quy định pháp lý mới được sửa đổi, đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank Securities ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong quý III/2025. Doanh thu đạt gần 654 tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 271 tỷ đồng, gấp 5,1 lần. Động lực tăng trưởng đến từ cả ba mảng chủ lực gồm môi giới, tự doanh và cho vay ký quỹ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận trước thuế gần 688 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ và vượt 2,3 lần kế hoạch năm do Đại hội thường niên thông qua. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 552 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả vận hành và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm 2025./.