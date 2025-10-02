Nghị quyết 05/2025/NQ-CP: Đặt nền móng cho thị trường tài sản mã hoá an toàn và minh bạch

(TBTCO) - Nghị quyết 05/2025/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá được coi là bước ngoặt quan trọng, vừa mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực tài chính mới mẻ, vừa đặt ra bài toán quản lý rủi ro. Trong bối cảnh giao dịch tài sản mã hoá thiếu kiểm soát thời gian qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính sách mới được kỳ vọng sẽ dung hoà giữa bảo vệ nhà đầu tư và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Đảm bảo lợi ích của các bên tham gia

Chia sẻ tại Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, ông Tô Trần Hòa - Phó trưởng ban Ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) ban hành ngày 9/9 là một trong những Nghị quyết rất khó khăn với cơ quan quản lý khi xây dựng, bởi tính chất rất mới. Tuy nhiên, trên tinh thần đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính với vai trò được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết đã quyết tâm đưa chính sách vào đời sống.

Ông Tô Trần Hòa - Phó trưởng ban Ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về mục tiêu, ngay từ ngày đầu Nghị quyết 05 đã được hướng tới mục tiêu cụ thể hoá chủ trương, đường lối, chính sách tại các Nghị quyết 20, 57, 52…Với mục tiêu đó, cơ quan quản lý hướng tới thiết lập khung pháp lý đầu tiên hướng tới chào bán, phát hành, giao dịch tài sản mã hoá. Nghị quyết 05 là cơ sở thực tiễn đầu tiên trên thị trường tài sản mã hoá Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025, với thời gian thí điểm là 5 năm.

Cùng đó, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng trên không gian mạng bảo vệ nhà đầu tư. Thời gian qua, rất nhiều giao dịch tài sản mã hoá vô giá trị, thậm chí lừa đảo đã diễn ra rất nhiều khi không thông quan cơ quan quản lý. Đồng thời, Nghị quyết 05 nhắm tới mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ngay từ khi xây dựng, Nghị quyết đã xây dựng nền tảng cơ bản để đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức tham gia. Trong đó, quy định đối với trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ, đặc biệt là bảo vệ tài sản của nhà đầu tư là rất rõ ràng.

Ngược lại, quyền của các tổ chức này cũng rất lớn, khi được tự lựa chọn tài sản mã hoá để thực hiện giao dịch, cung cấp dịch vụ phát hành cũng như quyền thu giá dịch vụ trên thị trường.

Tập trung vào quản lý hoạt động phát hành, giao dịch

Theo ông Tô Trần Hòa, Nghị quyết 05 không hướng tới việc ngăn chặn đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ mà chỉ tập trung vào quản lý hoạt động phát hành, giao dịch.

Đối với hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hoá, hiện nay Nghị quyết xây dựng theo hướng tổ chức phát hành là doanh nghiệp Việt Nam chỉ được phát hành, giao dịch, mua bán tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản mã hóa này chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP) được Bộ Tài chính cấp phép.

7 điều kiện để được cấp phép đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa

Theo ông Hòa, lý do chưa cho nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào thị trường bởi đây là kênh mới, cần có thời gian để tuyên truyền, phổ biến về tính rủi ro của thị trường, cần có thời gian cho nhà đầu tư Việt Nam bổ trợ kiến thức, năng lực giao dịch. Tuy nhiên, người Việt vẫn có thể sở hữu tài sản mã hoá thông qua thị trường thứ cấp.

"Về công tác bảo vệ nhà đầu tư, chúng tôi yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá phải thực hiện xác minh danh tính của nhà đầu tư. Và yêu cầu các tổ chức phát hành, cũng như tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá phải công bố thông tin trên thị trường một cách minh bạch, rõ ràng, đầy đủ. Từ đó, cơ quan quản lý có thể giám sát hiệu quả, qua đó có thể phát hiện các vụ việc nghiêm trọng để xử lý" - ông Hoà nói.

Phó Trưởng Ban phát triển thị trường của UBCKNN nhấn mạnh lại quy định tại Nghị quyết, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép, sẽ bị xử lý vi phạm tùy theo tính chất.

Ông Tô Trần Hòa cho biết, đây là vấn đề được nhiều người quan tâm khi họ đang sở hữu tài sản mã hóa. Ở Việt Nam hiện nay, một số loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… đang được nhiều người sở hữu, giao dịch thông qua các sàn tiền số lớn trên thế giới. Theo ông Hòa, câu hỏi đặt ra là sau 6 tháng kể từ khi có sàn giao dịch trong nước được cấp phép thí điểm, người đang sở hữu tài sản mã hóa hóa nếu không mở tài khoản ở các sàn này, thì có bị xử lý hay không?

Làm rõ nội dung này, ông Tô Trần Hòa khẳng định, nếu nhà đầu tư lưu giữ tài sản đó trong "ví" trên các sàn, không thực hiện giao dịch (mua - bán), thì không bị xử lý. "Chỉ khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên các sàn không được cấp phép thí điểm tại Việt Nam, sẽ bị xử lý theo quy định" - ông Hòa cho biết./.