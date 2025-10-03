Điểm số và thanh khoản trên HOSE giảm trong tháng 9

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh tích lũy, tháng 9/2025, chỉ số VN-Index giảm -1,22% so với tháng trước, đạt 1.661,70 điểm. Thanh khoản cũng có sự suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân khoảng 34.007 tỷ đồng/ngày, giảm 31,38% so với tháng trước.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), báo cáo tổng hợp giao dịch cổ phiếu trong tháng 9 cho thấy thị trường ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ cả về điểm số lẫn thanh khoản. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số VN-Index đạt 1.661,70 điểm, VNAllshare đạt 1.804,72 điểm và VN30 đạt 1.863,13 điểm, lần lượt giảm 1,22%, 1,47% và 0,12% so với tháng 8/2025.

Trong cơ cấu các nhóm ngành, chỉ có ba chỉ số ghi nhận mức tăng gồm VNREAL (bất động sản) tăng 12,33%, VNHEAL (chăm sóc sức khỏe) tăng 4,96% và VNMAT (nguyên vật liệu) tăng 0,62%. Các nhóm ngành khác đều giảm điểm, đáng chú ý là VNIT (công nghệ thông tin) giảm 7,91% và VNFIN (tài chính) giảm 5,94%.

Thanh khoản thị trường tháng 9 cũng có sự suy giảm rõ rệt. Đối với cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,167 triệu cổ phiếu/ngày, giá trị giao dịch bình quân khoảng 34.007 tỷ đồng/ngày, giảm tương ứng 33,53% về khối lượng và 31,38% về giá trị so với tháng trước.

Trên thị trường chứng quyền có bảo đảm, khối lượng giao dịch bình quân đạt 61,57 triệu đơn vị/ngày với giá trị 149,3 tỷ đồng/ngày, giảm hơn 23% cả về khối lượng và giá trị. Đối với chứng chỉ quỹ ETF, giao dịch bình quân đạt 2,47 triệu đơn vị/ngày với giá trị 70,46 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 36,49% về khối lượng và 41,23% về giá trị so với tháng 8.

Về hoạt động của khối ngoại, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 152.021 tỷ đồng, chiếm 12,23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, khối này tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 24.742 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, HOSE có 696 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, bao gồm 391 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 283 mã chứng quyền có bảo đảm, với tổng khối lượng niêm yết gần 188,22 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,2 triệu tỷ đồng, giảm 0,97% so với tháng trước, tương đương 62,58% GDP năm 2024 và chiếm 94,64% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 9, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Trong đó, 6 doanh nghiệp sở hữu vốn hóa trên 10 tỷ USD bao gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB).