HOSE công bố 63 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2025

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) trong quý IV/2025.

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, cùng với Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 sửa đổi, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2025.

Theo đó, danh sách bao gồm các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đáp ứng các tiêu chí ký quỹ do HOSE quy định, với các lý do phổ biến như: lợi nhuận sau thuế âm trên báo cáo tài chính kiểm soát xét bán niên năm 2025; chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch; công ty chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán; thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng; hoặc quỹ đầu tư đại chúng có giá trị tài sản ròng (NAV) trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong tối thiểu một tháng, xét liên tiếp trong 3 tháng gần nhất.

Ảnh minh họa

Trong đó có nhiều mã quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như APH, ASP, BCG, CMX, DLG, DQC, FDC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, SMC, TDH, TLH, TMT, TTF, VNE, VMD. Một số cổ phiếu bị cắt margin với nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như VPL, TAL, CCC, FUETPVND.

Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được giao dịch ký quỹ khi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét/kiểm toán là số âm, cụ thể như C32, DAH, HAP, GIL, SAV, TSC, VNG, VOS, VTO.

Bên cạnh đó, danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý IV còn có chứng chỉ quỹ FUEKIV30 - Quỹ ETF KIM Growth VN30 do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp./.