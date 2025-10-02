(TBTCO) - Sau 12 tháng khảo sát, đánh giá 691 doanh nghiệp niêm yết, Ban Tổ chức Chương trình IR AWARDS 2025 đã chọn được 17 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (hoạt động IR) tốt nhất năm 2025, đồng thời tổ chức vinh danh các doanh nghiệp này.

Ngày 2/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2025.

Sự kiện do Hiệp hội các Nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE), Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI) và Vietstock phối hợp tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR, cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK) và gia tăng chất lượng công bố thông tin lẫn niềm tin của nhà đầu tư.

Nhà báo Nguyễn Như hùng - Tổng Biên tập Tạp chí Fili phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Doãn

Tại sự kiện, các doanh nghiệp niêm yết được vinh danh theo các hạng mục: Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2025 và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất 2025 chia theo quy mô vốn hóa.

Trong đó, nhóm các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn được chia theo nhóm có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực tài chính và nhóm có ngành nghề kinh doanh không liên quan đến lĩnh vực tài chính để vinh danh.

Các doanh nghiệp được vinh danh gồm: CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), FPT - CTCP FPT (FPT), VIC - Tập đoàn VINGROUP (Vingroup), VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk), CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons), DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco),

Kế nữa là DGW - CTCP Thế giới Số (Digiworld), CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, CNG - CTCP CNG Việt Nam, NAF- CTCP Nafoods Group, TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động, PAN - CTCP Tập đoàn Pan (PAN), ST8 - CTCP Tập đoàn ST8.

Ông Lê Nhị Năng (bìa phải) - Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh vinh danh một doanh nghiệp niêm yết. Ảnh: Đỗ Doãn

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống nhìn nhận, vai trò của hoạt động quan hệ nhà đầu tư ngày càng trở nên quan trọng. Quản lý tốt sự kỳ vọng của nhà đầu tư thông qua việc truyền đạt một câu chuyện kinh doanh nhất quán, thuyết phục sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động vốn với chi phí hợp lý, từ đó tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Đối với TTCK, hoạt động IR hiệu quả giúp giảm thiểu bất cân xứng thông tin, minh bạch hóa thông tin công bố, hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thuận lợi hơn. Nói cách khác, hoạt động IR chuyên nghiệp chính là một trong những "hạ tầng mềm" quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu nâng hạng thị trường.

''IR do đó không chỉ là một chức năng thông tin đơn thuần mà đã trở thành công cụ chiến lược không thể thiếu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giá trị và tiếp cận nguồn vốn; đồng thời góp phần xây dựng một TTCK minh bạch, công bằng và đủ tầm vóc để vươn ra khu vực'' – ông Nguyễn Như Hùng nói.