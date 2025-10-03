Cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch, động thái Bamboo Capital thế nào?

(TBTCO) - Tập đoàn Bamboo Capital (mã Ck: BCG) và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã ck: TCD - công ty thành viên của BCG) vừa bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu do chưa hoàn tất công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/10/2025. Phía Bamboo Capital cho biết, các công ty đều đã giải trình và công bố lộ trình khắc phục với cam kết minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Ảnh tư liệu

Theo nội dung giải trình từ Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ xuất phát từ biến động bộ máy nhân sự trong đó có các nhân sự về tài chính – kế toán, khối lượng hồ sơ tài chính lớn phải bàn giao, cùng với việc tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục cụ thể. Bộ máy nhân sự ở cả Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản được kiện toàn, với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính – kế toán.

Đồng thời, các công ty đã và đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán. Tracodi đã hoàn tất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung danh sách các công ty kiểm toán phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính, hạn chế thiệt hại, tổn thất phát sinh cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Đối với việc triển khai tái cấu trúc nợ: Bamboo Capital và Tracodi đã làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu và hiện đạt được tiến độ nhất định.

Song song đó, xuyên suốt quá trình này, các Công ty đã phối hợp, báo cáo đầy đủ với các cơ quan chức năng, cơ quan giám sát nhằm đảm bảo công tác triển khai được thực hiện theo đúng quy định, trình tự thủ tục.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Bamboo Capital, Tracodi dự kiến sẽ phát hành vào ngày 31/12/2025.

Việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 phản ánh thực tế Bamboo Capital và các công ty thành viên vẫn đang ở giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, đặc biệt trong quản trị nợ và xử lý trái phiếu. Đây là những bước đi cần thiết để củng cố nền tảng tài chính và hoạt động kinh doanh sau khi Tập đoàn xảy ra những biến cố lớn về nhân sự hồi đầu năm nay.

Trước đó, ý thức được việc chậm tiến độ phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 có thể dẫn đến cổ phiếu Công ty vào diện đình chỉ giao dịch, vì vậy vào ngày 24/9/2025, Bamboo Capital và Tracodi đã nỗ lực đưa ra thông tin sớm bằng cách tự nguyện công bố thông tin, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và cổ đông về tình hình phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, trong đó nêu rõ việc phát hành văn bản này trong tháng 9/2025 là không khả thi./.