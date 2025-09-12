Ngày 12/9: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam trở lại đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/9) tại miền Trung và miền Nam trở lại đà tăng sau một ngày chững giá. Trong khi đó, heo hơi miền Bắc giảm nhẹ tại Phú Thọ. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Hải Phòng hiện cao nhất cả nước ở mức 61.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tại tỉnh Phú Thọ là địa phương duy nhất giảm 1.000 đồng/kg, về mức 60.000 đồng/kg, cùng giá với Tuyên Quang, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tại các tỉnh thành còn lại trong vùng, giá heo hơi tiếp tục đi ngang.

Như vậy, chỉ còn duy nhất Hải Phòng có giá heo hơi đạt 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Theo đó, các thương lái phía Bắc đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tăng một giá tại Quảng Ngãi, lên mức 58.000 đồng/kg, cùng giá với Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà

Hiện tại, giá heo hơi tại miền Trung duy trì trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng là những địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Tây Ninh và Đồng Tháp lên mức 61.000 đồng/kg; Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đạt 60.000 đồng/kg.

Theo đó, heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang được mua bán với giá từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo khảo sát mới nhất, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận giảm nhẹ tại Phú Thọ. Trong khi đó, tại miền Trung và miền Nam, giá heo hơi trở lại đà tăng sau một ngày chững giá. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg./.