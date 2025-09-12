(TBTCO) - Ngày 11/9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thực tế này khó có thể ngăn Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024, tăng tốc từ mức 2,7% trong tháng 7. Nếu tính theo tháng, CPI đã tăng 0,4% trong tháng 8, cao hơn mức 0,2% trong tháng 7. Chỉ số lạm phát cơ bản, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng thường biến động, đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Con số trên phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích. Hiện các nhà kinh tế đang đánh giá liệu các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đến việc giá tăng một lần, hay khiến chi phí liên tục cao lên.

Chỉ số CPI thường có ảnh hưởng nhất định đến các quyết định về lãi suất của Fed. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng Kathy Bostjancic của Nationwide cho biết: "Fed đã sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tuần tới, bất kể số liệu CPI ra sao".

Fed dự kiến có cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 16 - 17/9, trong đó thị trường dự đoán Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản lãi suất cho vay chuẩn. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và được đưa ra sau nhiều tháng chịu áp lực từ Tổng thống Trump. Các nhà hoạch định chính sách đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay khi họ theo dõi tác động của thuế quan đối với lạm phát.

Theo các chuyên gia, Fed có xu hướng giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế, thay vì giữ chúng ở mức cao hơn khi tìm cách kiềm chế lạm phát./.