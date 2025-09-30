ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 2025 cho Việt Nam

(TBTCO) - Tại buổi họp báo công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9 năm 2025 ngày 30/9, tại Hà Nội, trong khi tăng trưởng của khu vực được dự báo giảm, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 2025 của Việt Nam so với dự báo hồi tháng 4 trước đó.

Nâng dự báo tăng trưởng 2025

Phát biểu tại họp báo, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, năm 2025 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với một thách thức đáng kể về thuế quan, trong đó Việt Nam phải chịu một số mức thuế suất cao do thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.

Đại diện ADB tại buổi họp báo. Ảnh: LV

Nhưng, bất chấp những trở ngại ngày càng tăng từ các mức thuế quan trả đũa lẫn nhau, căng thẳng địa chính trị toàn cầu và khu vực leo thang, nền kinh tế Việt Nam vẫn hoạt động tốt trong quý đầu năm.

Tăng trưởng đã tăng tốc ấn tượng với mức 7,52% trong 6 tháng đầu năm 2025, đánh dấu kết quả kinh doanh nửa đầu năm mạnh nhất kể từ năm 2010. Tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2025 đạt được nhờ các chính sách tiền tệ - tài khóa mở rộng và sự bùng nổ đơn hàng xuất khẩu trước khi thuế mới có hiệu lực.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ, hỗ trợ ngành công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2025, giải ngân vốn FDI tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 15,4 tỷ USD- mức cao nhất cho giai đoạn 8 tháng trong 5 năm vừa qua. Trong đó, 81% vốn giải ngân vào lĩnh vực chế biến chế tạo và 8% vào bất động sản công nghiệp.

Trong báo cáo lần này, ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương lần lượt 0,1 và 0,2 điểm phần trăm cho năm nay và năm tới, trong bối cảnh sự nổi lên của môi trường thương mại toàn cầu mới được định hình bởi thuế quan và các hiệp định thương mại cập nhật.

Các nền kinh tế trong khu vực được dự báo tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 4,5% vào năm sau, so với các mức dự báo lần lượt là 4,9% và 4,7% hồi tháng 4.

Trong khi đó, các dự báo về tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam đều được điều chỉnh theo hướng tích cực.

“ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam, nâng lên 6,7%, từ mức dự báo trước đó là 6,0% vào tháng 4, nhờ vào nhu cầu nội địa vững chắc. Dự báo năm 2026 ở mức 6,0%, phản ánh những tác động dự kiến ​​của thuế quan tương hỗ của Hoa Kỳ, môi trường toàn cầu yếu hơn, cùng với những bất ổn địa chính trị đang diễn ra và sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu” - ông Shantanu Chakraborty cho biết.

Lạm phát cũng được dự báo ở mức thấp hơn, 3,9% vào năm 2025 và 3,8% vào năm 2026, mặc dù áp lực lạm phát vẫn còn do tác động của thuế quan hỗ trợ lẫn nhau, đồng VND mất giá và việc điều chỉnh tăng một số mức giá do Chính phủ kiểm soát.

Chính sách tài khóa hiệu quả đóng vai trò then chốt trong duy trì tăng trưởng

Chia sẻ về việc nâng dự báo tăng trưởng cho Việt Nam và triển vọng, ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam cho biết, nền kinh tế vẫn sẽ vững vàng trong giai đoạn 2025 - 2026, nhờ có chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng. Các mức thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 7/8 (20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển) có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng ngắn hạn, song các chính sách kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ tác động này.

Thực hiện đầu tư công đóng vai trò then chốt trong việc duy trì tăng trưởng và tăng khả năng chống chịu của kinh tế Việt Nam. Ảnh minh họa

Sản lượng công nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 7,7% trong năm 2025 nhờ xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo cao hơn, nhưng có thể gặp khó khăn do mức thuế cao của Hoa Kỳ.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy, sản xuất chế biến chế tạo đã chậm lại từ tháng 12/2024. Tuy nhiên, ngành xây dựng được kỳ vọng sẽ lấy lại đà tăng nhờ Chính phủ đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng lớn.

Tăng trưởng dịch vụ được dự báo tiếp tục khả quan, đạt mức 7,4%. Nông nghiệp dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng 3,4% trong năm 2025…

“Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, nhưng triển vọng vẫn tiềm ẩn những rủi ro từ cả các yếu tố bên ngoài lẫn bên trong” - ông Nguyễn Bá Hùng cho biết.

Theo đó, về bên ngoài, suy thoái kinh tế toàn cầu mạnh hơn, biến động tài chính gia tăng và sự bất ổn về việc áp dụng thuế quan trung chuyển có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư.

Trong nước, mặc dù các cải cách đầu tư công mang lại sự hỗ trợ, nhưng những bất ổn tài chính ngày càng gia tăng và sự phối hợp chính sách chậm chạp có thể hạn chế hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế.

Đưa ra khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, thực thi chính sách tài khóa hiệu quả bao gồm thực hiện đầu tư công đóng vai trò then chốt trong việc duy trì tăng trưởng và tăng khả năng chống chịu.

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ hơn các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ giúp tránh việc lạm dụng các công cụ tiền tệ và duy trì ổn định kinh tế tài chính vĩ mô. Cải cách thể chế sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị có thể thúc đẩy cầu nội địa.

Theo ADB, với tỷ lệ nợ công dưới 34% GDP - thấp hơn nhiều so với mức trần 60% theo quy định - Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tài khóa cho các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5% trong năm 2025, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Các mục tiêu này được đặt ra trong bối cảnh thách thức ngày càng lớn từ thuế quan đối ứng và căng thẳng địa chính trị toàn cầu cũng như khu vực đang leo thang. Để duy trì đà tăng trưởng, các rủi ro mới xuất hiện và những hạn chế mang tính cấu trúc cần phải được xử lý một cách hiệu quả.

“Với vị thế tài khóa thuận lợi, Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp kích thích tăng trưởng thông qua cắt giảm thuế có trọng tâm, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, và tăng chi tiêu xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Việc phối hợp các cải cách cơ cấu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng suất lao động sẽ phát huy hiệu quả tối đa” - ông Nguyễn Bá Hùng lưu ý./.