(TBTCO) - Theo thông báo, ECB đã giữ nguyên cả 3 mức lãi suất chủ chốt, trong đó có lãi suất tiền gửi vốn được coi là một công cụ chính sách chính của ECB, đều ở mức 2%.

Đồng 10, 20 và 50 euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%.

Đây là lần thứ hai liên tiếp ECB không thay đổi lãi suất sau khi cắt giảm một nửa vào tháng 6 vừa qua.

Theo thông báo, ECB đã giữ nguyên cả 3 mức lãi suất chủ chốt, trong đó có lãi suất tiền gửi vốn được coi là một công cụ chính sách chính của ECB, đều ở mức 2%.

Thông báo nêu rõ tỷ lệ lạm phát hiện phù hợp với mục tiêu trung hạn và triển vọng giá cả nhìn chung không thay đổi nhiều. Cụ thể, ECB dự báo lạm phát của Eurozone ở mức trung bình 2,1% trong năm 2025 và 1,7% trong năm 2026.

ECB cũng nêu rõ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Eurozone duy trì ổn định, một phần nhờ căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hạ nhiệt và được hỗ trợ bởi tiêu dùng cá nhân.

Theo dự báo mới nhất của ngân hàng này, tăng trưởng của Eurozone trong năm 2025 sẽ đạt 1,2%, tăng so với mức 0,9% được đưa ra trước đó.

Theo giới phân tích, quyết định trên cho thấy ECB vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với chính sách lãi suất và lãi suất nhiều khả năng sẽ duy trì quanh mức hiện tại trong một thời gian dài.

Trong khi đó, giới đầu tư dự báo khả năng ECB sẽ thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào mùa Xuân năm tới sẽ là khoảng 50-60%./.