Giá cà phê hôm nay (12/9) đảo chiều tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 116.000 - 116.900 đồng/kg. Ngược lại, giá tiêu giảm mạnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 116.000 - 116.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 116.000 - 116.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116.900 đồng/kg, tăng mạnh 2.300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,800 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai 2.400 đồng/kg, giao dịch ở mốc 116,700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.500 đồng/kg ở mức giá 116.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,49% (22 USD/tấn), xuống mức 4.455 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,26% (1,1 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 399,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,51% (2 US cent/pound), đạt 384,9 US cent/pound.

Giá tiêu giảm mạnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay giảm mạnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm mạnh 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 149.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg ở mức 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.074 USD/tấn (giảm 0,07%); giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ đạt 10.024 USD/tấn (giảm 0,07%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam tăng mạnh so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn (tăng 5,45%); loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn (tăng 6,32%); giá tiêu trắng tăng mạnh đạt 9.250 USD/tấn (tăng 1,08%).

Giá tiêu thế giới điều chỉnh tăng mạnh tại một số nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tăng mạnh, còn tiêu trắng tăng nhẹ hơn. Nguyên nhân là do nhu cầu phục vụ mùa lễ hội cuối năm tăng cao và đồng USD suy yếu khi Fed chuẩn bị giảm lãi suất.

Việc điều chỉnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng giá đã củng cố thêm cho ngành hàng và thúc đẩy kỳ vọng xuất khẩu hồ tiêu sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay./.