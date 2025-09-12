(TBTCO) - Đa dạng hóa, làm mới thị trường và chủ động nguồn cung nhập khẩu là một trong những giải pháp căn cơ mà cơ quan quản lý và doanh nghiệp cho rằng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trong những tháng còn lại của năm 2025 để hướng tới kỷ lục mới - kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 800 tỷ USD.

Tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2025

Đánh giá về kết quả xuất nhập khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến nay, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 83,06 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Riêng hoạt động xuất khẩu trong 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực, khả quan, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 306 tỷ USD và tăng 14,8%, như vậy đã đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng tháng đạt khoảng 38,2 tỷ USD, trong đó tháng 7, tháng 8 đều đạt trên 42 tỷ USD - đây là các mức tháng cao nhất từ trước đến nay.



Nguồn: Bộ Công thương Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Từ kết quả xuất nhập khẩu trong 8 tháng năm 2025, Bộ Công thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 có thể đạt 800 tỷ USD, đây là mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. "Với kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng vào những tháng cuối năm, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 ở mức 12% là cao nhưng hoàn toàn khả thi" - ông Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Giá trị xuất khẩu cần đạt 37,9 tỷ USD/tháng mới cán đích

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 12%/năm, ước tính bình quân trung bình hằng tháng cần phải xuất khẩu được 37,9 tỷ USD. Hiện nay, đang đạt bình quân cao hơn so với mức 37,9 tỷ USD. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những tháng cuối năm quá trình sản xuất, lưu thông, xuất khẩu có thuận lợi hơn.

Về giải pháp, Bộ Công thương sẽ tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt khai thác các thị trường tiềm năng mới nổi.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương nhấn mạnh cần đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, trong đó có hoạt động xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cho tiêu dùng trong nước và vừa xuất khẩu. Đồng thời, tăng cường cảnh báo sớm rủi ro và đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ việc; chung tay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất nhập khẩu.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2025, ông Trương Văn Cẩn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất, trước tiên cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ông Cẩn lấy ví dụ, hiện nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào nhiều khu vực còn thấp so với tiềm năng. Châu Âu mới chỉ chiếm 2,65% kim ngạch nhập khẩu dệt may của khối; Anh 4,45%; Nga 3,1%; Hiệp định CPTPP 9,6%; ASEAN 4,9%. Những thị trường này còn dư địa rất lớn để tăng tỷ trọng xuất khẩu.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu. Hiện Việt Nam nhập từ khoảng 30 quốc gia, nhưng tỷ trọng thiên lệch lớn về một số ít thị trường. Vì vậy, rất cần các thương vụ hỗ trợ tìm kiếm thêm nguồn cung mới để giảm phụ thuộc. Ngoài ra, cần phát triển sản xuất nguyên phụ liệu trong nước. Sợi đã sản xuất khá nhiều nhưng vải cho may xuất khẩu vẫn thiếu nghiêm trọng; vì thế, ông Cẩn cũng đề nghị Bộ Công thương cùng các địa phương chỉ đạo, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực này, đồng thời thông qua các thương vụ giới thiệu nhà đầu tư uy tín, có tiềm lực vốn và công nghệ vào Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam đã đề xuất xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển và giao dịch nguyên phụ liệu phục vụ ngành thời trang. Theo bà Xuân, đối với ngành da giày, nút thắt lớn nhất hiện nay chính là vấn đề nguyên phụ liệu. Nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước hiện vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu và sự chỉ định của khách hàng, do phần lớn doanh nghiệp đang hoạt động theo mô hình gia công. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Hiệp hội xác định trong thời gian tới cần tiến tới tự chủ sản xuất nguyên phụ liệu trong nước. Khi đó, Việt Nam không chỉ tăng tính chủ động mà còn có khả năng thu hút thêm nhiều đơn hàng, tạo đà phát triển bền vững cho ngành.

Trên tinh thần đó, 3 hiệp hội gồm: Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Dệt may và Hiệp hội Gỗ đã đề xuất xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển và giao dịch nguyên phụ liệu phục vụ ngành thời trang.