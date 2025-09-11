Ngày 11/9: Giá bạc phục hồi nhẹ

|Sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 11/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.
Ngược chiều với giá bạc Phú Quý, khảo sát tại các địa điểm khác cũng tại Hà Nội, giá bạc lại tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.354.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.314.000
|
1.348.000
|
1.316.000
|
1.354.000
|
|
1 kg
|
35.046.000
|
35.944.000
|
35.098.000
|
36.095.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.322.000
|
1.356.000
|
1.324.000
|
1.361.000
|
|
1 kg
|
35.252.000
|
36.156.000
|
35.294.000
|
36.307.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.576.000
|
1.625.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
42.026.562
|
43.333.225
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune, tăng 0,287 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 10/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.087.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.092.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 10/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9/2025