Ngày 11/9: Giá bạc phục hồi nhẹ
Sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 11/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Ngược chiều với giá bạc Phú Quý, khảo sát tại các địa điểm khác cũng tại Hà Nội, giá bạc lại tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.354.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.314.000

1.348.000

1.316.000

1.354.000

1 kg

35.046.000

35.944.000

35.098.000

36.095.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.322.000

1.356.000

1.324.000

1.361.000

1 kg

35.252.000

36.156.000

35.294.000

36.307.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.576.000

1.625.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

42.026.562

43.333.225

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune, tăng 0,287 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.087.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.092.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9/2025

