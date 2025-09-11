Ngày 11/9: Giá bạc phục hồi nhẹ

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng. Trong nước, các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt tăng theo đà tăng của thị trường thế giới. Riêng bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (Hà Nội) ngược chiều giảm cả chiều mua và bán.

Sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 11/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Ngược chiều với giá bạc Phú Quý, khảo sát tại các địa điểm khác cũng tại Hà Nội, giá bạc lại tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.354.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 9.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.314.000 1.348.000 1.316.000 1.354.000 1 kg 35.046.000 35.944.000 35.098.000 36.095.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.322.000 1.356.000 1.324.000 1.361.000 1 kg 35.252.000 36.156.000 35.294.000 36.307.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.576.000 1.625.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 42.026.562 43.333.225

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,170 USD/oune, tăng 0,287 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.087.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.092.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 10/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:17:18 sáng 11/9/2025